TPMP de Cyril Hanouna : il doit changer de stratégie pour maintenir son émission !

Les émissions de prime access sont les émissions de début de soirée. Elles couvrent le créneau horaire de 18 heures à 20 heures. Sur les grandes chaines, c’est le prélude au journal de 20 heures, qui est devenu une institution dans le paysage audio-visuel français. Ce sont les créneaux horaires qui sont les plus convoités puisque cela permet de fidéliser le public et cela permet aussi de davantage savoir quel type de public est devant sa télé à ce moment-là. En effet, lorsqu’on a un talk show avant les infos, cela permet de mieux savoir à qui on à affaire. Le public d’un film, surtout s’il a eu du succès, sera plus difficile à cerner alors que le talk show lui, le permet. En effet, c’est le contenu de cette émission qui fait office d’émission d’appel qui va permettre de mieux connaître le public qui regarde la chaine.

Connaître son public

Cela va permettre aussi de proposer la publicité adéquate. Si l’émission de Hanouna a vu son audience baisser grandement à cause de l’allocution de Emanuel Macron sur les deux chaines principales de télé, les audiences de Baba sont des questions sensibles. Actuellement TPMP est encore en dessous du million de téléspectateurs. En fait, l’émission du trublion du PAF se scinde en deux. Lors de l’intervention du chef de l’état, la première partie n’a réussi qu’à rassembler un peu plus de 343 000 spectateurs, ce qui n’est guère beaucoup. Mais à sa décharge, en face il y avait le chef d’état qui comptait faire des annonces importantes. Et il est vrai que ceux qui avaient suivi son discours voulaient savoir à quelle sauce ils allaient être mangés. Il faut se rappeler que dans la journée des bruits de couvre feux avaient fuité.

La seconde partie de l’émission a bien tenu ses parts de marché

Ainsi le discours de Macron a trusté plus de 20 millions de personnes. Hanouna n’a lui, que perdu 1,3 points. La seconde partie de son émission se tient toujours bien. Elle flirte souvent avec le million de spectateurs mais sans dépasser ce chiffre. Ceci lui fait 3,4 % de parts de marché. Il est vrai qu’à ce niveau là c’est stable. Mais l’animateur de TPMP veut faire plus de direct. D’ailleurs c’est ce qu’il fait depuis le début de la semaine. Et il est vrai que les réactions en direct permettent de faire de meilleurs audiences. Il s’avère en effet que les téléspectateurs préfèrent des directs. Mais c’est le mauvais moment pour en réaliser. En effet, qui dit direct, dit présence de toute l’équipe, équipe technique y compris, sur les lieu au moment de la diffusion. Et c’est bien ce qui pose problème puisque les autorités viennent d’annoncer un couvre feu. Certes, le couvre feu va sans doute être favorable à l’émission de Baba. En effet, les téléspectateurs sont chez eux et donc plus enclins à regarder la télévision. Par contre, ceci signifie que les chroniqueurs seront encore à l’extérieur après le couvre feu. Mais l’émission va changer sa stratégie pour y faire face.

Une modification des heures de tournage

En fait, Cyril Hanouna a indiqué qu’il allait maintenir les émissions. Tant « Touche Pas à Mon Poste » que « A Prendre Ou A Laisser » vont rester. Par contre, l’animateur producteur a précisé qu’il allait sans doute décaler les horaires pour que les enregistrements soient terminés vers 20 heures. En effet, l’émission termine après 21 heures et la production va faire en sorte que l’émission ne pose pas trop de problèmes à ses chroniqueurs et aux équipes techniques. Bien entendu tout cela sera revu lorsque le couvre feu sera levé. On ne peut qu’espérer que cela va vite arriver. En effet, ce confinement qui ne dit pas son nom est stressant pour les gens.