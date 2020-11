Tesla rappelle 30 000 véhicules, un problème de conception serait identifié pour les Model S et X

Ces voitures sont très appréciées et elles avaient été proposées pour le marché chinois en 2013 et en 2018. Si vous êtes concerné, vous avez sans doute dû être informé concernant ce rappel de 30 000 véhicules environ de la marque Tesla. La défaillance ne serait pas à prendre à la légère puisqu’elle toucherait les suspensions à l’avant et à l’arrière. Cela peut donc être problématique au niveau de la conduite, d’où l’intérêt de répondre au rappel de l’entreprise.

Les Tesla Model S et X de Chine rappelées aux usines https://t.co/d2x8ClOfcR — Codz (@happyheadshot) October 27, 2020

Quelles sont les conséquences envisagées ?

Avec ce problème de conception, l’autorité chinoise de régulation a décidé de s’exprimer notamment en affirmant que le choc peut entraîner une fissure. Cette dernière serait alors identifiée dans les jonctions des suspensions des Model X et S. Si le rappel concerne pour l’instant le marché chinois, faut-il s’attendre à une mesure beaucoup plus drastique ?

Le site Electrek souligne un problème de taille alors que ces voitures sont produites sur le sol américain .

. Si la défaillance a été identifiée pour le marché chinois, un rappel de grande envergure sera-t-il effectué par Tesla ?

D’autres marchés sont-ils concernés par ce problème de conception au niveau des suspensions ?

Il faudra donc patienter pour savoir si l’entreprise opte pour un rappel beaucoup plus important ou s’il s’agit uniquement du marché chinois. Pour le site, il est toutefois difficile de penser que les pièces conçues aux États-Unis soient réservées exclusivement à ce marché.

Et si Tesla effectuait un rappel conséquent ?

Certaines rumeurs circulent sur le web concernant ce rappel des voitures de Tesla. En effet, le marché chinois pourrait être les prémices d’un échec encore plus conséquent. Ce sont pour l’instant un peu moins de 30 000 véhicules qui sont concernés, mais, si la conception aux États-Unis a alimenté d’autres marchés, faut-il s’attendre à un rappel important dans le monde entier ? Cela peut être plausible, ce serait alors un problème désastreux pour l’enseigne puisque ce sont deux références phares de son catalogue.

Par exemple, le Model X est le troisième du constructeur et il s’agit d’un SUV très prisé par les consommateurs puisqu’il est 100 % électrique. Ceux qui possédaient déjà un Model S ont notamment pu découvrir que la base avait été utilisée pour la conception de cette nouvelle référence. Dans tous les cas, Tesla se retrouve au coeur d’une vraie problématique avec le rappel de ces deux modèles phares dont les performances sont assez sympathiques pour les amateurs de voitures bien sûr. Elon Musk ne propose pas seulement une marque de véhicules puisqu’il est aussi à la tête d’une société, SpaceX dont la volonté consiste à conquérir la planète Mars.