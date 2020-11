Supreme x The North Face : Une collaboration haute en couleur vient d’arriver, il y a une multitude de produits

Certes, il faut apprécier les vêtements colorés avec des logos assez imposants puisque ce sont les deux critères de cette nouvelle gamme. Vous avez la marque The North Face qui est assez discrète et toujours au niveau gauche, mais le S de Supreme est très visible, voire imposant. Vous aurez aussi une déclinaison des produits avec plusieurs couleurs. Les deux enseignes proposent une belle collaboration pour l’automne/hiver 2020/2021.

Supreme et The North Face ont dévoilé leur nouvelle collection pour l’Automne 2020 🍂 pic.twitter.com/FLM6Qm5IvX — Views (@views_mag) October 26, 2020

Quels sont les produits disponibles ?

Dans les boutiques et sur le site officiel de Supreme, vous pourrez acheter ces pièces dès le 29 octobre. Vous aurez un choix très vaste puisque les deux enseignes ont pensé à tous les cas de figure afin de vous protéger le plus efficacement du froid.

Vous aurez une parka noire, rouge ou verte et ce sont les couleurs que vous retrouvez pour toute la collection .

. Il y a des vestes un peu plus légères avec une capuche très enveloppante.

Une autre veste qui semble être en polaire sera aussi de la partie.

Vous pourrez acheter des moufles qui seront parfaites pour les descentes en skis.

Les deux marques ont prévu également des sacs très intéressants avec de nombreux rangements, ils seront parfaits pour vos départs en vacances par exemple. Vous avez de larges brides pour que le confort soit optimisé, trois couleurs et le même concept avec les logos de Supreme et de The North Face. À chaque fois, les matières ont été sélectionnées en conséquence pour vous apporter un maximum de chaleur.

Aperçu du nouveau drop Supreme de la semaine ! On change pas une équipe qui gagne, retrouvera donc une nouvelle collaboration avec The North Face 🏔️ Les polaires sont cools … Mais rien de bien transcendant ? 🤔 pic.twitter.com/Mj5gHwNqui — FitThemAll (@FitThemAll) October 26, 2020

Des produits très protecteurs

Vous aurez une parka conçue avec un tissu ripstop en nylon, la résistance à l’eau sera parfaite et vous serez aussi à l’abri du vent. La veste de montagne est en nylon Dryvent et elle est forcément respirante tout en étant imperméable. Supreme et The North Face vous proposent également un sac de couchage, les fameuses mitaines, un sac en bandoulière… Vous avez donc rendez-vous sur le site de Supreme pour découvrir ces très belles pièces qui sauront combler les amateurs de stations de ski, de randonnées ou encore de sport en général.

Bien sûr, vous pouvez aussi porter ces produits au quotidien, mais le style sportswear ou streetwear pourrait ne pas plaire à tout le monde. Retenez bien la date puisque les produits seront disponibles à la vente le 29 octobre. Vous pourrez alors mettre sur votre liste de Noël les produits qui vous attirent en espérant que le père Noël exauce vos souhaits.