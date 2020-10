Se laver les cheveux : les erreurs que nous faisons et qui sont problématiques

Nous avons tendance à prendre des compléments alimentaires pour favoriser la repousse, la brillance ou encore la résistance. Il suffit parfois de changer nos habitudes pour que le résultat soit nettement plus efficace. Nous vous proposons donc les erreurs les plus courantes et un petit changement pourrait être très intéressant pour votre chevelure.

Trois erreurs préjudiciables lorsque vous lavez vos cheveux

Bien sûr, le choix des soins est très important et cela est aussi valable pour ceux dédiés au corps. Vous devez regarder les spécificités de votre chevelure et opter pour des produits en adéquation : cheveux secs, colorés, abîmés, ternes… C’est un premier point à prendre en compte, mais c’est surtout lorsque vous lavez les cheveux que vous aurez tendance à commettre des erreurs.

Il est inutile de mettre trop de shampoing et de chercher absolument à avoir de la mousse .

. Dans le cas contraire, vous devez vous rincer très longtemps et vous serez amené à les frotter pour vous séparer de la mousse, ce qui peut les rendre beaucoup plus fragiles.

La température trop chaude est néfaste puisque les écailles vont s’ouvrir et les cheveux seront alors confrontés à tous les désagréments.

Lorsque les cheveux sont fragiles, ils sont sensibles à la pollution, le soleil…

La dernière erreur consiste à ne pas masser les cheveux trop longtemps puisque vous perdez finalement tous les avantages de ce nettoyage. Vous stimulez beaucoup trop le cuir chevelu, cela peut augmenter la sécrétion du sébum et, dans certains cas de figure, des personnes peuvent être atteintes par des pellicules.

Attention au séchage de vos cheveux !

Lorsque vous avez lavé vos cheveux, vous avez été très délicat puisque vous avez pu suivre tous les conseils partagés dans cet article. Il y a par contre une précaution supplémentaire à prendre et elle mérite toute votre attention. Il est conseillé si cela est possible de sécher vos cheveux de manière naturelle en utilisant le soleil en été par exemple. Vous pouvez aussi si vous êtes à la maison les laisser dans une serviette en appliquant un sérum pour les nourrir, cela est très efficace grâce à la chaleur. Si vous utilisez un sèche-cheveux, ne le dirigez pas trop près, car il pourra assécher les cheveux.

Évitez aussi toutes les brosses avec des picots en plastique, il est préférable de choisir des poils de sanglier, car ils respectent un peu plus votre chevelure. Avec tous ces conseils, vous devriez déjà constater une nette amélioration pour vos cheveux. Si ce n’est pas le cas, un petit diagnostic chez le coiffeur sera intéressant.