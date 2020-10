Robe Zara : un succès incroyable pour cette robe de la marque, découvrez les raisons de ce fort engouement !

Chic, féminité, petits prix et collections qui changent tout au long de l’année, voici comment l’on pourrait qualifier l’enseigne Zara en quelques mots. Grâce à notre site, vous pourrez repérer rapidement cette tenue.

Cette entreprise Espagnole n’a pas fini de nous tenter, avec des modèles toujours à la pointe de la mode, des gammes qui sont susceptibles de convenir à tous types de femmes, et des coloris toujours bien pensés, sans parler des matières plutôt intéressantes en matière de rapport qualité / prix.

Cet été encore, Zara a vu juste avec ses nouveaux modèles, et toutes les Françaises se les arrachent ! Il est vrai que la crise du Coronavirus n’a épargné personne, en particulier les enseignes du prêt-à-porter. Celles-ci ont en effet subi des fermetures de magasins notamment, ainsi que des ventes plutôt faibles pour ce qui concerne la plateforme e-commerce. De ce fait, il était impératif de trouver de quoi motiver les amatrices de shopping, nul doute que le retard a dû se rattraper grâce à la beauté de la collection actuelle, de quoi être envoûtante tout au long de l’été. Vous pourrez trouver votre bonheur chez Zara.

Sur Zara y’a un dupe de la robe de fenty beauty. Let me flex with my 40 pieces dress 😙 — Santorini Coffee (@Flowzzr) August 4, 2020

L’une des enseignes textile les plus appréciées

Zara qui fait partie du groupe Inditex, est sa marque la plus ancienne. Crée en Espagne, elle a su asseoir une véritable popularité au fil du temps, et a pu s’implanter dans de nombreux pays du monde, grâce à sa modernité, et aux petits prix qui ont fait sa réputation de marque branchée et peu onéreuse à la fois.

Lorsque l’on pense à Zara, on imagine tout de suite de jolis tailleurs abordables, des jeans bien taillés à un prix défiant toute concurrence, mais aussi des robes charmantes à porter en soirée, ou pour des occasions moins formelles.

Le dynamisme est de mise chez Zara, qui propose des milliers de créations par an : ce sont en tout 200 designers qui planchent tout au long de l’année sur vos nouveaux vêtements, de manière à vous satisfaire pleinement. La mode va vite, très vite, et ce sont en tout 6 collections annuelles qui sont proposées. Ainsi, vos magasins se renouvellent en permanence, et la tentation est forte à chaque visite ! Qui plus est, les collections étant éphémères, on sait qu’un beau modèle de robe ou de jupe sera plutôt rare, ce qui lui donnera encore un peu plus de valeur.

Ce que Zara nous a concocté pour cet été

Pour l’été 2020, Zara a souhaité mettre l’accent sur la gaité, une notion bien nécessaire dans le cœur de tous dans cette période complexe. Le modèle qui a su conquérir sa clientèle féminine cette année est une robe tout simplement splendide. Avec son coloris jaune safran, elle nous rappelle le soleil du plein été, que l’on aimerait garder avec soi tout au long de l’année. Elle est de forme longue, mais pourvue d’une longue fente sur l’avant, afin de dévoiler nos jambes bronzées à cette période, après quelques journées de plage ou de piscine. Elle saura mettre en valeur votre hâle grâce à cette couleur ultra lumineuse !

Le haut de la robe a lui aussi été parfaitement pensé, puisqu’il est doté d’un décolleté très avantageux, et de bretelles qui se croisent. Et que dire de ce merveilleux drapé qui souligne les forme à la perfection !

Pour couronner le tout, ce modèle splendide est proposé au prix Zara, soit à 69,99€, un tarif abordable pour une si belle pièce.

Il ne vous manque plus qu’à vous précipiter dans la boutique la plus proche de chez vous, en espérant qu’il en reste encore à votre taille !