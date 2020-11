Retrouver le silence et supprimer le bruit, c’est possible grâce à ces astuces très sereines

Que vous soyez à la campagne ou en ville, le bruit peut prendre diverses formes et il devient clairement insupportable. Vous évoluez dans une société très bruyante et les nuisances sonores engendrent souvent du stress, de l’agacement, de l’énervement et il faut parfois envisager une cure de silence. La plateforme EDF Pulse & You préconise alors quelques astuces notamment relayées par Futura Sciences pour enfin évoluer dans le plus grand calme.

🗨️ "Le #confinement nous a fait redécouvrir un bienfait oublié : le #silence. Celui-ci a des facultés régénératrices pour notre #cerveau. Mais bizarrement, nous préférons souvent le #bruit qui ne lui fait pas du bien…"

Via @cerveauetpsychohttps://t.co/4il4zf0gVb — Art For Science 🎨🧠 (@_ArtForScience_) May 1, 2020

Comment retrouver le silence ?

La première astuce consiste à bannir la télévision et les Smartphones ainsi que tous les appareils high-tech le temps d’un repas. Vous pourrez partager en famille ou seulement apprécier le silence en vous attardant sur votre déjeuner ou votre dîner. Supprimez le vibreur et les notifications sonores, cela vous fera le plus grand bien. Vous ferez en même temps une cure sans technologie qui peut être bénéfique.

Quel bienfait le silence. — Électron libre (@DZcommejamais) February 24, 2019

Il faut prendre le temps d’évoluer en silence même pendant quelques minutes seulement .

. Vous pouvez vous lever un peu plus tôt que tout le monde pour savourer cette sérénité matinale.

Stoppez la radio, la télévision et vous pouvez aussi utiliser des boules quies pour redécouvrir le silence.

Certains professionnels de la santé estiment que la méditation est le meilleur moment pour retrouver le silence. Vous chassez toutes les émotions négatives et vous pourrez vous consacrer à votre bien-être qui est souvent mis de côté au cours de la journée à cause de vos diverses obligations. Il faut donc prendre le temps de renouer avec le silence et il suffit de quelques astuces.

Isoler parfaitement une pièce pour profiter du silence

Il suffit de réserver une pièce au silence en utilisant de la mousse isolante qui est souvent sélectionnée par les professionnels de la musique. Vous réalisez alors un caisson où les nuisances sonores n’ont plus lieu d’être. Ce sera l’occasion de vous enfermer dans ce petit cocon à l’abri du bruit extérieur que ce soit celui de votre famille ou de la rue. Vous pourrez être beaucoup plus apaisé notamment pour méditer, pratiquer le yoga, une activité sportive ou tout simplement lire.

Certains ont tendance à le négliger, mais le silence est indispensable à votre bien-être. Lorsque vous avez passé de nombreuses heures dans un univers bruyant, il est toujours agréable d’apprécier le silence, c’est souvent le remède le plus efficace pour chasser certains maux comme le silence. Pendant quelques minutes, savourez votre thé en totale sérénité tout en étant éloigné de toutes les nuisances qui peuvent vous agacer et vous énerver.