Réouverture des frontières aux USA : les chiffres du tourisme aux Etats-Unis avant covid

Ces actions ont durement impacté le tourisme et l’ensemble de l’économie.

Avec la découverte des vaccins, le pays compte rouvrir ses frontières après de longs mois de fermeture. Début novembre, vous pourrez de nouveau vous rendre aux États-Unis. Retour sur les chiffres du tourisme aux États-Unis avant la crise sanitaire et la procédure à suivre pour visiter ce pays.

Le tourisme étasunien : un secteur florissant avant la covid-19

Les États-Unis sont considérés comme la première puissance militaire et économique du monde. En dépit de ses nombreux attraits, le géant de l’Amérique du Nord n’est pas la première destination touristique dans le monde. Cependant, il est classé troisième pays le plus visité au monde, derrière la France et l’Espagne.

Le secteur touristique est un véritable levier pour l’économie américaine. Avant le début de la pandémie, il est valorisé à 1,8 trillion de dollars. Selon les données fournies par les différents organismes étatiques, le tourisme contribue à hauteur de 3 à 7% au PIB du pays. De plus, le secteur a généré en 2019, près de 8 millions d’emplois.

Les États-Unis ont été visités dans la même année par 79 millions de personnes.

Ce qui en fait une des destinations préférées des touristes. La diversité des attraits naturels (montagne, mer, paysage, etc.) et la présence de nombreux parcs nationaux sont les atouts majeurs sur lesquels s’appuie le tourisme américain.

À cela s’ajoute l’aménagement des moyens de transport ainsi que la promotion du tourisme américain par des organismes,, comme Brand USA, ont contribué à faire évoluer considérablement le secteur.

La crise sanitaire a ralenti l’élan de ce secteur. La fermeture de l’espace aérien décrétée par de nombreux États de même que les confinements successifs ont fait dégringoler les chiffres. La découverte des vaccins a permis de contrôler la propagation du virus. À présent, l’heure est à l’amorce de la reprise.

Avec votre passeport ou votre ESTA pour les USA, vous pouvez profiter de nouveau des atouts touristiques de la plus grande puissance économique mondiale.

L’utilité de l’ESTA USA pour les ressortissants français

L’ESTA est un acronyme anglais qui signifie Electronic System for Travel Authorization. Il s’agit d’un système d’autorisation électronique de voyage mis en place par le département de la sécurité intérieure américaine.

Obligatoire depuis le 12 janvier 2009, l’ESTA présente de nombreux avantages pour les ressortissants de certains pays comme la France.

D’une part, il permet aux services responsables de la sécurité des États-Unis d’Amérique d’obtenir des renseignements sur chaque voyageur avant même qu’il n’embarque. D’autre part, ESTA USA renforce l’attractivité du pays en facilitant son accès à certains voyageurs.

L’ESTA USA : une exemption de visa

L’ESTA favorise l’entrée sur le territoire américain aux ressortissants des pays qui bénéficient du programme d’exemption de visa (le Visa Walser Program) mis en place par l’État américain. Signé par de nombreuses nations (37) dont la France, ce programme permet aux voyageurs de se rendre aux États-Unis sans détenir un visa.

Pour faire face aux défis sécuritaires sans toutefois soumettre les voyageurs à un système de visa complexe et contre-productif pour le secteur touristique, il a été mis en place l’ESTA.

Par ce moyen, les autorités souhaitent faciliter l’entrée aux visiteurs des pays « amis » tout en contrôlant les risques d’attentats. Il vient compléter l’exemption de visa en place depuis un certain nombre d’années.

Avec votre ESTA USA, vous pouvez vous rendre plus facilement aux États-Unis. Il vous dispense de la possession d’un visa.

Vous pouvez donc profiter des merveilles touristiques de ce pays grâce à une simple demande d’autorisation en ligne. Si elle ne remplace pas le visa, cette autorisation permet en revanche de voyager en Amérique.

Concrètement, le voyageur français sans visa est en mesure de se rendre aux États-Unis s’il obtient l’autorisation électronique de voyage. Avec la levée des restrictions dues à la crise sanitaire, de nombreuses personnes ressentent le besoin de s’évader et de découvrir de nouveaux paysages. Vous pouvez satisfaire votre besoin grâce à l’ESTA USA.

Des conditions d’éligibilité plus favorables

Comme nous l’avons mentionné plus haut, ESTA USA concerne uniquement les pays qui bénéficient du programme d’exemption de visa. Pour l’obtenir, il existe des conditions simples à remplir. Pour être éligible à l’ESTA, vous devez impérativement avoir un passeport qui est encore valide lors de votre venue aux États-Unis d’Amérique. La durée de votre séjour ne doit pas dépasser 90 jours. Il doit s’agir d’un voyage touristique ou d’affaires. Si le but de votre voyage en Amérique est d’exercer une activité rémunérée, vous n’êtes pas éligible à l’ESTA.

Si vous êtes binational, assurez-vous que l’une de vos nationalités ne figure pas sur la liste noire des États-Unis. Durant les 10 dernières années, si vous vous êtes rendu en Iran, au Soudan, en Syrie, en Somalie ou en Corée du Nord, vous n’êtes pas éligible à l’ESTA. Si vous remplissez l’ensemble de ces conditions, vous pouvez soumettre votre demande d’autorisation pour fouler le sol américain. Néanmoins, il est important que nous vous rappelions que l’ESTA ne vous ouvre pas systématiquement les frontières des États-Unis. Même si vous êtes éligible, les autorités américaines peuvent vous refuser l’entrée dans leur pays.

Des démarches administratives simplifiées

Contrairement à une demande de VISA, la demande d’autorisation électronique s’obtient plus facilement et rapidement. Tout au long de la procédure, vous n’avez pas besoin de vous rendre au consulat de Paris. Les démarches administratives sont simplifiées et demandent moins de temps. Pour obtenir votre ESTA pour visiter les États-Unis, il suffit de respecter les étapes qui conduisent à la soumission de votre dossier. Pour ce faire, vous aurez besoin de votre ordinateur, d’une bonne connexion internet, d’une pièce d’identité et de votre passeport.

La première chose à faire est de vérifier si vous êtes éligible à l’ESTA. Vous devez ensuite vous rendre sur un site dédié à la demande d’autorisation en ligne puis remplir le formulaire ESTA élaboré à cet effet. Écrivez votre nom et prénom tel qu’ils sont mentionnés sur votre passeport sans faire de fautes de frappe. En maintenant le même niveau de concentration, répondez aux différentes questions qui figurent sur le formulaire.

Après avoir rempli le formulaire, vous pouvez maintenant procéder au paiement de l’ESTA. À l’aide de votre carte bancaire ou de tout autre système de paiement admis, vous pouvez faire le paiement, sans vous déplacer. Après avoir soumis votre dossier, vous recevrez un message favorable à votre demande dans les minutes qui suivent. Parfois, la réponse peut prendre quelques heures. Cela arrive si les services qui gèrent l’immigration rencontrent une panne technique ou si le nombre de demandes à traiter est élevé. Dans tous les cas, le délai d’attente ne dépasse pas 72h.

À quoi les voyageurs doivent-ils s’attendre à partir du 1er novembre ?

Le « travel ban » mis en place par les autorités américaines depuis 2020 sera levé début novembre.

Qu’apporte de nouveau cette levée des restrictions aux touristes qui souhaitent se rendre aux États-Unis d’Amérique ?

À partir de novembre, il sera possible à tous les voyageurs internationaux d’entrer sur le territoire américain.

En plus de détenir un visa ou une autorisation ESTA, d’autres éléments sont exigés. Le voyageur doit justifier qu’il est vacciné contre la covid-19. L’injection reçue doit être approuvée par l’agence américaine du médicament.

72h avant le voyage, le voyageur doit se faire tester. Le port du masque est également demandé par les autorités. Les enfants qui ne sont pas concernés par la vaccination ne sont soumis à aucun contrôle ou restriction. Une fois sur le territoire américain, les visiteurs peuvent être soumis à une quarantaine.

Cela dépend de l’État dans lequel vous vous rendez. Il est alors nécessaire de se renseigner auprès du consulat de l’État américain dans lequel vous souhaitez séjourner.