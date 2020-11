PS5 de Sony : une livraison finalement beaucoup plus précoce, les fans seront ravis

Le mois de novembre sera important pour Sony et Microsoft, mais il sera aussi chaotique puisque les centres commerciaux ne peuvent pas vendre de consoles ou de jeux vidéo et les commerces spécialisés sont fermés. Il faudra alors miser sur la vente en ligne pour espérer optimiser le chiffre d’affaires. Il y a toutefois des fans qui ont eu l’occasion de précommander la console et il y a une bonne nouvelle puisque les livraisons devraient être beaucoup plus précoces.

Sony a enchaîné les problèmes avec la PS5

Il faut savoir que la situation n’a pas forcément été réjouissante pour la PS5 puisque les précommandes ont parfois rencontré des difficultés. Certains internautes ont été contraints de valider plusieurs fois le panier ou de passer à un autre site de vente pour réussir à l’acheter. Il y a donc eu des ruptures de stock très rapidement, Sony avait peut-être sous-estimé l’engouement pour sa nouvelle console de salon.

PS5 : un report de sa sortie en France suite au confinement ? Nous avons contacté Sony qui nous a confirmé la sortie de la PlayStation 5 le 19 novembre prochain en France. pic.twitter.com/B8eQ39491s — jeuxvideo.com (@JVCom) October 29, 2020

Des précommandes ont même été annulées à cause d’une défaillance dans le système informatique .

. La France ne semble pas concernée par cette nouvelle annonce puisque l’Allemagne serait le seul pays bénéficiaire de ce petit atout.

En effet, la PS5 pourrait arriver dans les foyers avec une semaine d’avance par rapport à la date partagée lors de la précommande.

La sortie serait alors faite au même moment que la Xbox de Microsoft qui est attendue pour le 10 novembre.

Comme les fêtes de Noël seront un peu spéciales en 2020, il y a de grandes chances pour que les bouchées doubles soient envisagées afin d’optimiser au plus vite les ventes.

Renseignez-vous pour la livraison de la PS5

Certains acheteurs de la PS5 ou encore de la Xbox sont toutefois dans une incertitude totale surtout si le retrait a été envisagé. Ceux qui ont opté pour la livraison à domicile devraient recevoir en temps et en heure leur précieux appareil. Les autres doivent se renseigner pour savoir si la livraison en magasin est possible avec le fameux Click and Collect. Si ce n’est pas le cas, il sera sans doute difficile de se retrouver avec la console de Microsoft ou de Sony.

Le Japon a beau être le pays de Sony, il ne sera pas chanceux pour le lancement de la nouvelle console next-gen le 12 octobre. Les boutiques sont toutes en rupture de stock. https://t.co/q2AJ8OiKuI — JVL (@jvl) November 5, 2020

Le succès pourrait être total puisque le confinement engendre un sérieux ennui pour de nombreuses personnes en France ou ailleurs. Par conséquent, tournez-vous vers le distributeur où vous avez précommandé la console de Sony ou de Microsoft pour savoir s’il sera possible de la récupérer. D’autres méthodes pourraient être proposées avec notamment la livraison à domicile.