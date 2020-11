Pour vous offrir cette chemise il vous faudra débourser une somme monstrueuse !

La chemise est devenu au fil des années un vêtement incontournable de la mode !

Que ce soit pour les hommes mais aussi pour les femmes, il est devenu aujourd’hui très rare de ne pas trouver une chemise dans un seul dressing dans le monde. Il faut dire que ce vêtement est très pratique, il peut se porter dans toutes les circonstances et même dans les moments les plus importants. C’est d’ailleurs devenu un habit que l’on retrouve dans toutes les étapes importantes de la vie comme les fêtes d’anniversaire, les baptêmes, ou encore les mariages. Et si certains hommes choisissent de la porter tous les jours quand d’autres y sont contraints à cause de leur travail, on en trouve avec des manches courtes, des manches longues, et dans de nombreuses matières et coloris.

Certains n’hésitent pas d’ailleurs à en avoir plus qu’il ne le faudrait, en ayant parfois plus d’une centaine de chemises dans leur dressing comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux. On imagine en effet que dans le dressing de Theresa Roemer qui mesure 280 mètres carré, on doit bien retrouver dans ce plus grand dressing du monde des chemises en tous genres et qui seront forcément assorties à d’autres vêtements, chaussures, ou accessoires de mode. Mais il y a un homme dans le monde qui a décidé de voir les choses en grand et de s’offrir une chemise toute particulière… En effet, même si les matières peuvent être très diverses, ce dernier a choisi de s’offrir une chemise en or !

Découvrez l’image choquante de la chemise la plus chère au monde, elle est incroyable !

Si on peut au premier abord se demander pourquoi dépenser une fortune pour une simple chemise, on peut commencer à mieux comprendre la situation quand on constate qu’il s’agit en réalité d’une chemise qui a été conçue en or ! Il s’agit d’un homme indien qui a choisi de se faire confectionner une chemise en or, ce qui lui a valu localement de se faire surnommer par tous “The Gold Man”, autrement dit “l’homme en or” traduit en français. Agé de 32 ans, Datta Phuge est un homme riche et il compte bien le montrer à tout le monde avec son apparence !

Man about town Datta Phuge, 'Gold Shirt Owner'. pic.twitter.com/qsm9jD5gvQ — Hilltop Hoods (@hilltophoods) April 15, 2013

Il s’est donc offert une petite folie, une chemise qui coûte 230 000 dollars, soit 175 000 euros ! Ce travail minutieux a demandé beaucoup de précisions et de temps pour arriver à ce résultat complètement dingue. En effet, 15 joailliers ont dû travailler sur ce projet pendant deux semaines et à raison de 18 heures par jour pour arriver à ce résultat. Pour ne rien laisser au hasard, l’homme a également décidé d’y ajouter des boutons de cristal Swarovski, comme si cela ne suffisait pas encore !

Toutes les personnes qui se la jouent riche sur les réseaux sociaux, allez vous rhabiller face à Datta Phuge.. lol pic.twitter.com/IXGfUPJgvG — Fousskov (@Fousskov) March 1, 2013

En revanche, le point noir de cette chemise en or est sans aucun doute son poids ! En effet, bien que les chemises sont très souvent réputées pour être des vêtements qui restent très légers, cette chemise en or est l’exemple contraire parfait. Elle pèse en effet 3,25 kilogrammes, et arbore un design en forme d’armure comme l’a expliqué le designer Tejpal Ranka qui a travaillé sur ce projet. Passionné par les bijoux et les vêtements, l’homme d’affaires n’hésite pas à porter son nouveau vêtement fétiche avec des kilos de bijoux, comme on a pu le voir sur des photos diffusées sur les réseaux sociaux.