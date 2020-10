Pensée sauvage : elle est miraculeuse pour votre peau, voici comment l’utiliser à merveille !

Vous souffrez de problèmes d’acné et vous avez tout essayé comme crèmes ou traitements ? Peut-être est-ce le moment pour vous de vous tourner vers la pensée sauvage. Pendant un temps seulement connue des amateurs de plantes et médecine alternative, la pensé sauvage est désormais conseillée par les dermatologues pour ses impressionnantes vertus. On vous propose aujourd’hui un tour d’horizon pour vous parler de ce qui pourrait bientôt être un allié beauté de choix.

Une cousine de la violette

La pensée sauvage est une plante herbacée cousine de la violette. Elle est issue du genre Viola. C’est depuis l’Antiquité que la pensée sauvage est employée à des fins thérapeutiques. C’est à notre connaissance depuis le 16ème siècle que ses propriétés sur la peau ont été mises en avant par les herboristes. Mais c’est seulement à partir du 19ème siècle que son efficacité a été prouvée scientifiquement. Aujourd’hui, c’est officiel : la pensée sauvage est connue pour son activité anti-inflammatoire et ses effets détoxifiants. C’est pour cette raison que cette plante est désormais conseillée par les dermatologistes eux-mêmes, qui reconnaissent ses actions sur la peau et notamment les peaux à problème.

Une solution contre l’acné ?

Il vous suffit de faire un tour sur les différents forums pour voir l’avis des utilisateurs pour être convaincus : les avis sont unanimes. La pensée sauvage aide à votre peau à retrouver son teint d’antan. Vous pourrez dire adieu aux boutons, à condition que vous ayez évidemment une hygiène de vie irréprochable. Mais pourquoi la pensée sauvage est-elle à ce point bénéfique pour votre peau ?

Les principes actifs de la pensée sauvage contribuent à détoxifier l’organisme avec une action diurétique, drainante et dépurative. Outre ses bienfaits sur votre transit digestif, cette plante élimine les déchets et les toxines présents dans l’organisme et donc dans votre peau. Attention cependant, lorsque vous commencerez votre cure, vous risquez d’avoir une poussée d’acnés et d’imperfections. Et c’est normal puisque la pensée sauvage fait sortir toutes les mauvaises choses de votre peau. De plus, les composants de la plante sont anti-inflammatoires. Cela fera donc du bien à vos boutons déjà sortis et les fera partir plus vite.

Outre l’acné, la pensée sauvage sera donc efficace pour traiter l’eczéma, l’impétigo, la séborrhée, le psoriasis, les prurits ou les dartes. Votre peau sera purifié (après élimination des microbes) et son pH sera régulé, tout comme l’excès de sébum (celui qui provoque la formation de l’acné).

Une combinaison gagnante avec la bardane

Vous pouvez prendre des pilules de pensée sauvage pour voir des effets bénéfiques sur votre peau. Et généralement, elle est associée avec de la bardane. Il s’agit d’une plante bisannuelle que l’on retrouve en Asie et en Europe. Tout comme la pensée sauvage, elle possède de belles propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes. De plus, sa racine régule également la sécrétion de sébum. Elle est donc judicieuse pour réguler les excédents toxiniques sur votre peau. Vous pouvez en trouver sous forme de pilules et vous noterez en quelques semaines de vraies améliorations. Et si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, on ne peut que vous conseiller de suivre un traitement naturel à base d’ortie. Oui, cette plante qui fait si mal à notre peau peut en réalité la sauver !

Les feuilles d’ortie sont en effet connues pour leur propriétés anti-inflammatoires idéales pour soigner l’acné. De plus, elles sont riches en zinc et permet au corps – elle aussi – de se purifier en l’aidant à se débarrasser des toxines. Si vous avez la peau grasse, foncez, cette plante pourrait devenir votre meilleure amie. Vous pouvez également en prendre sous forme de pilules, plusieurs fois par jour (lors des repas).

Pour compléter votre soin beauté, on ne vous conseillera jamais assez le gel d’aloe vera puisque cette plante viendra protéger votre peau des agressions extérieures. N’hésitez pas à mettre une goutte d’huile essentielle d’arbre à thé dans le gel. C’est la référence pour lutter contre l’acné et désinfecter vos boutons. Et n’oubliez pas le sport, indispensable pour avoir une parfaite hygiène !