Lignes au niveau du poignet : comptez-les et cette signification devrait vous surprendre

Si les lignes ne sont pas très visibles, la meilleure solution consiste à les dessiner avec un stylo, vous pourrez les compter plus aisément. Sinon, pliez légèrement le poignet en direction de votre bras pour avoir des plis. Ils ont à chaque fois une signification précise et nous avons fait quelques découvertes très sympathiques.

Quelles sont les significations de ces lignes ?

La première ligne est celle qui fait la jonction entre votre bras et votre main, elle correspond à la santé. Si elle est brisée en deux ou si elle a tendance à se diriger vers la paume de votre main, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques. Quel est le rapport ? Il est difficile de répondre à cette question, mais parfois le corps peut vous envoyer quelques signaux qu’il ne faut pas mettre de côté.

La seconde ligne correspond au risque, elle a un lien avec la prospérité, la richesse, le bonheur .

. Si vous ne constatez aucune anomalie ou une cassure, cela veut donc dire que vous êtes heureux.

La troisième ligne fait référence au succès, elle doit être forte et continue. Dans ce cas, vous aurez une belle et longue vie.

Vous savez désormais que les lignes de votre poignet ont une vraie signification parfois très surprenante. Il existe généralement des articles similaires pour les lignes de la main qui sont souvent utilisées dans le monde de la voyance.

La 4e ligne fait référence à la force

Certaines personnes ont seulement trois plis, d’autres en ont 4 et ce n’est pas mon cas. Par contre, nous savons qu’elle fait référence à la force. Tout le monde ne possède pas ce trait, mais vous en avez au moins trois et les significations sont celles évoquées un peu plus haut. Par contre, lorsque vous possédez la quatrième ligne, sachez que vous aurez une très longue vie puisqu’elle fait donc référence à la force et à la longévité. Si vous avez des difficultés pour trouver vos lignes, sachez qu’il faut se concentrer sur le bras gauche, les plis sont parfois un peu plus faciles à identifier.

Avec l’astuce du stylo, vous aurez une visibilité nettement meilleure. Soyez aussi vigilant à la seconde ligne qui n’est pas toujours très bien marquée, elle est parfois plus petite que la première et la troisième. C’est aussi un moyen pour découvrir quatre lignes alors que vous pensiez en avoir que trois. Lors de votre prochaine réunion devant la machine à café ou avec votre famille pendant un repas, vous pourrez toujours évoquer les significations de ces lignes.