Lidl : une ruée dans les magasins pour acheter ce nouvel objet indispensable aux vacances !

On a beaucoup entendu parler de Lidl cette année, et plus spécifiquement encore cet été. En effet, cette enseigne qui se définit comme la star du discount alimentaire, ne se contente pas seulement de proposer des baguettes de pain cuit sur place à bas prix, ou des grandes marques moins chères qu’ailleurs. Elle offre également une gamme d’appareils très intéressants, ainsi que des articles de mode, plus récemment encore !

Lidl est donc non seulement l’enseigne préférée des Français pour l’alimentaire, mais aussi un magasin où l’on peut s’offrir des voyages, des appareils électroménagers, ainsi que des baskets iconiques à un tarif qui défie toute concurrence.

Cet été, une gamme d’articles de mode a défrayé la chronique : Lidl a eu l’audace de proposer des baskets, mais aussi des chaussettes, des claquettes, et d’autres vêtements estampillés au logo de la marque, pour un prix toujours très bas, comme à son habitude. On a notamment pu constater que les baskets mises à disposition par l’enseigne dans ses magasins de Belgique et des Pays-Bas, avaient déjà pris une valeur incroyable. La paire est en effet passée de 12,99€ en magasin, à un tarif de près de 1300€ sur des sites de ventes aux enchères, comme eBay par exemple.

Ces articles ont donc pris 100 fois leur valeur en seulement quelques jours ! Contrairement à ce que l’on aurait pu imaginer, le modèle s’est inscrit directement dans le palmarès des baskets les plus tendances du moment. Personne n’aurait cru que cela arriverait, pas même les directeurs de la marque, qui avaient fait le choix de ne commander que 2000 paires en tout, pensant qu’ils auraient probablement du mal à les vendre.

Les nouveautés du catalogue

Nous allons nous intéresser aujourd’hui plutôt aux appareils électroménagers, qui sont fort appréciés des Français. Ceux-ci se jettent en effet dessus dès lors de la sorte de nouvelles références, et bien évidemment, c’est chaque semaine que l’on peut en profiter.

Pour démarrer ce mois d’août, différents produits sont donc en vente chez Lidl, et on a pu les découvrir dans le catalogue comme d’habitude. Celui-ci recense toutes les nouveautés semaine après semaine, donnant les mises à disposition des différents articles, ainsi que leurs prix.

Nous avons pu trouver ainsi une gamme bricolage, avec plusieurs outils particulièrement intéressants, mais celui qui fait mouche à chaque fois, c’est le défroisseur steamer Lidl. Celui-ci est en effet idéal en cette période de vacances, car il permet de se défaire un peu de l’activité de repassage.

Un appareil pas cher et vraiment utile

Vous pourrez ainsi défroisser rapidement vos vêtements à la sortie de la valise, c’est un appareil idéal à emporter avec soi en vacances !

Ce steamer défroisseur ultra pratique vous est proposé pour un tarif qui défie encore toute concurrence. Celui-ci est mis à disposition au prix de 19,99€, ce qui représente une baisse par rapport aux défroisseurs des années précédentes, proposés autour de 23€ environ. Au lieu d’augmenter les prix comme partout, Lidl décide donc de son côté de les baisser, et c’est sans doute aussi pour cela que les Français ne se lassent jamais de cette enseigne !

Il est fort probable qu’une fois encore, les clients se jettent dessus, et il n’en restera peut-être pas au moment où vous irez faire vos courses. Pensez donc à vous lever de bonne heure, pour profiter de cette offre incroyable !