Lidl révolutionne le marché des masques avec un prix très faible, votre portefeuille va adorer !

Au niveau des caisses, Lidl propose un rayon dédié à la protection contre le coronavirus. Le choix est vaste avec différents gels hydroalcooliques, mais également des masques. Vous aurez des boîtes très abordables pour les versions à usage unique, mais il y a également un produit lavable très abordable. Il peut être lavé près de 50 fois à 60 degrés avec votre machine classique et il est surtout facturé moins de 3 euros.

Ma soeur travaille chez Lidl et a eu un seul masque samedi, c'est tout, et du plexiglas depuis samedi aussi. Hier, face à un couple faisant ses courses à deux alors que le magasin l'interdit (précisons que le couple porte un masque et pas ma soeur, pourtant en première ligne) — Johanna Luyssen (@johannaluyssen) March 24, 2020

Lidl casse les prix pour les masques contre le Covid-19

Que ce soit pour les enfants de plus de 11 ans ou les adultes, vous savez que les masques sont obligatoires dans les entreprises, les écoles et les commerces. Si vous devez vous protéger tout au long de la journée, vous devrez consacrer un budget considérable notamment pour les produits à usage unique. En effet, il faut les changer toutes les quatre heures environ. Avec une boîte facturée parfois près de 30 euros, vous aurez besoin d’un budget colossal. De ce fait, Lidl casse le marché avec des prix à 3 euros seulement.

Ce sont des masques classiques qui sont de la marque Chantelle et vous pouvez les laver 50 fois .

. Si vous ne les trouvez pas, il faut savoir que plusieurs sortes de masques peuvent être reçus dans les prochains jours.

Le rayon est donc constamment mis à jour et les prix sont très abordables même pour le gel hydroalcoolique.

Les masques de Lidl sont bien sûr homologués, ils répondent à toutes les normes en vigueur et vous pouvez les utiliser quotidiennement.

Que ce soit dans un commerce, au restaurant ou en entreprise, les masques vendus par Lidl vous permettront de réaliser de sérieuses économies.

Soyez vigilant avec les masques

Certains ont tendance à ne pas être vigilants et il suffit de se promener pour comprendre que des Français ne savent pas utiliser les masques. Ces derniers doivent être manipulés uniquement si vous avez pu désinfecter vos mains. Si vous positionnez votre protection sur la table de votre entreprise, évitez de le remettre, il faudra le changer au cas où le coronavirus se dépose sur le tissu. Il ne faut donc pas ranger votre masque dans votre poche, votre sac ou votre sacoche afin de le remettre plus tard. Si vous l’enlevez, c’est pour le remplacer ou ne plus le remettre.

#masquesObligatoires : c’est un budget, jusqu’à 228 euros par mois pour une famille >> https://t.co/fFHm3tdBmc pic.twitter.com/3BR67B3nri — Le Parisien Infog (@LeParisienInfog) July 20, 2020

Pensez aussi à laver les masques à 60 degrés puis les repasser avec de la vapeur pour supprimer tous les résidus, les germes… La protection sera ainsi maximale et cela est valable pour toute la famille. Pour les usages uniques, pensez à les jeter, et non à les ranger dans votre poche. Il ne faut pas non plus les laver ou les repasser.