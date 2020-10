Les meilleurs tatoueurs du moment, suivez absolument ces comptes Instagram assez incroyables !

De nombreuses personnes partagent leur expérience sur les réseaux et elle s’avère désastreuse. Vous avez des tatoueurs qui ne sont pas à la hauteur des attentes, vous souhaitez un lion et vous vous retrouvez avec un chaton qui ressemble pratiquement à un renard. Le choix est primordial, mais il est souvent difficile, il suffit de s’abonner à des comptes. Sur Instagram, ces artistes sont nombreux à partager la qualité de leur travail et vous ne serez clairement pas déçu.

Les comptes les plus incroyables sur Instagram

En suivant ces tatoueurs, vous pourrez certes obtenir une source d’inspiration, mais également contempler des tatouages qui sont considérés comme des oeuvres d’art. Les artistes sont généralement très connus dans le milieu puisqu’ils réalisent des dessins incroyables. Vous aurez également des thèmes, certains seront un peu plus attirés par des tatouages sombres, mystiques, la dentelle et d’autres seront beaucoup plus féminins.

La recherche d’un tatoueur est difficile, car il faut réellement prendre le temps de comparer toutes les compétences .

. Si vous souhaitez quelque chose de très détaillé comme des portraits ou des paysages, Gigi Tattoos devrait vous satisfaire.

Pour le côté minimaliste, mais très détaillé avec de vraies expressions au niveau des animaux et des personnages, c’est Freddy Coste qui pourrait vous combler.

Les tatouages ne sont pas forcément très épais et détaillés, vous pouvez avoir des traits beaucoup plus fins.

Vous aurez un tatouage tout en délicatesse comme peut le faire Lapeaudure. Le remplissage est souvent très discret et vous avez finalement les contours de votre tatouage, cela vous permet de choisir toutes les zones de votre corps.

Un tatoueur possède souvent un seul univers

Les tatoueurs qui ont du talent peuvent dessiner ce que vous souhaitez si vous leur proposez un modèle, mais ils ont souvent une vraie aisance dans un domaine bien précis. Pour avoir un rendu très sombre avec des traits très spécifiques, vous pourrez compter sur Woody Tattooer qui semble très familiarisé, avec le côté tribal par exemple. Avec les réseaux sociaux, vous n’aurez aucune difficulté à dénicher un tatoueur de qualité puisque les clients sont nombreux à partager leur avis. Vous pourrez aussi contempler leur travail et savoir rapidement s’ils sont à la hauteur de vos exigences.

Il y a même des tatoueurs qui adoptent des formes géométriques très spéciales comme LucaFont, qui ne vous laissera pas indifférent puisque sa technique est vraiment sympathique et colorée. N’oubliez pas de prendre votre temps pour choisir votre tatoueur, c’est très important pour ne pas regretter votre dessin.