Les erreurs du quotidien que nous faisons tous alors que c’est très dangereux pour notre santé !

Les chaussures n’ont jamais été aussi populaires, c’est l’accessoire de mode préféré de millions de français !

Il faut dire que les passionnés de sneakers et autres chaussures ont de quoi faire aujourd’hui quand on voit le nombre de paires de chaussures, d’escarpins, de talons hauts, et autres modèles qui sortent parfois dans des éditions même très limitées.

Certains fans de baskets ont d’ailleurs des marques et des modèles fétiches envers qui ils restent fidèles parfois pendant plusieurs dizaines d’années.

On peut par exemple retrouver ce phénomène avec Adidas et ses fameuses Stan Smith ou bien chez Nike avec ses fameuses Air Force One entièrement blanches, qui depuis ont été déclinées dans de nombreuses couleurs et matières toutes originales les unes que les autres. Pourtant, malgré cette passion pour cet accessoire de mode chez les hommes et les femmes, la plupart des gens font de graves erreurs au quotidien qui peuvent être avec le temps dramatique pour les pieds et la santé de chacun !

Quelles sont les plus grandes erreurs commises lorsque l’on porte des chaussures ?

Si les fautes de goût sont parfois discutées à la télévision et notamment dans l’émission des Reines du shopping avec Cristina Cordula sur M6, l’aspect sanitaire et pratique n’est que trop rarement discuté. Avec ces quelques conseils, vous allez donc pouvoir prendre soin de vos pieds !

Évitez de porter des talons trop hauts

Si certaines femmes ne jurent que par les talons, ils peuvent néanmoins être parfois catastrophiques à long terme ! Certaines femmes choisissent d’en porter pour augmenter leur taille quand d’autres le portent plutôt par passion, mais le résultat est le même dans tous les cas. En effet, en amenant le pied vers l’avant, de talons trop hauts appuient sur les orteils de façon lourde. Pourtant, en les limitant à quelques centimètres, on peut éviter ce genre de problèmes de santé que sont les infections douloureuses. Nous conseillons donc des talons de 3 à 4cm pour les femmes et de 1,5 à 2cm pour les hommes.

Arrêtez de porter toujours les mêmes chaussures

Même si vous avez une dizaine de paires de chaussures dans votre dressing et que vous avez forcément une paire préférée, évitez de la portez tous les jours ! En effet, porter sans cesse les mêmes paires de chaussures est le meilleur moyen pour vous abîmer les pieds en forçant toujours sur les mêmes parties. Essayez au moins de mettre en place des règles si vous n’arrivez pas à vous y tenir !

Jetez vos chaussures trop vieilles

Même si vous avez développé un lien très fort avec votre paire de chaussures préférée, ne vous y attachez pas trop si ces dernières sont trop usées ! Achetez-en une nouvelle paire, mais n’ayez pas de remords et jetez l’ancienne paire de chaussures ! En effet, en portant des chaussures qui sont bien trop abîmées, vous allez avoir des douleurs à long terme qui peuvent même remonter au dos et aux hanches.

Evitez les chaussures qui sont trop plates

Que ce soit les ballerines, les tongs ou bien les baskets plates, ce type de chaussures n’apporte pas un bon soutien au pied et abime votre voûte plantaire. A long terme, vous pourriez même développer des oignons aux pieds ou même des orteils en griffe.

Portez des chaussures adaptées à votre activité

Si vous faîtes du sport, portez des chaussures de sport ! Cela parait évident, mais de nombreux français portent des chaussures qui ne sont clairement pas adaptées à leur activité. Equipez-vous donc en fonction de vos activités et de vos habitudes en ayant des chaussures de sport, de ville, ou même de danse !