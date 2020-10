Les Crocs sont devenues cool. Devinez grâce à qui la chaussure en plastique devient un accessoire mode !

Les Crocs sont de retour. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la drôle de chaussure, fille naturelle d’un sabot en caoutchouc et d’une pantoufle futuriste est devenue cool. En fait la marque a réussi à se relancer grâce à une série de collaborations avec des gens connus. Et la liste des stars qui ont accepté de collaborer avec l’ovni de la chaussure est assez surprenante. Certains noms sont carrément surréalistes. Mais la mode est parfois elle-même tout à fait surréaliste.

Qu’est-ce qu’une Crocs

En fait c’est une chaussure qui est faite en mousse d’éthylène acétate de vinyle. Le chaussant est originellement destiné à être porté à la plage ou sur un bateau. En effet il ne craint pas l’eau. La marque est relativement récente elle date de 2002. C’est le fruit de l’imagination d’un ingénieur en chimie d’origine nord américaine. En fait c’est Andrew Reddyhoff qui a développé le matériau composite qui est à la base de la fabrication de cette nouvelle chaussure. C’est en 2003 qu’il a vendu son invention à un groupe américain lors d’une foire commerciale au Colorado. Après des débuts difficiles, ces chaussures sont actuellement régulièrement portées par nombre de personnes et dans les plus divers pays. Le public et surtout les enfants ont été séduits par les couleurs très vives et la simplicité des formes de ce chaussant.

Des chaussures portées par des célébrités

En fait, la chaussure a connu plusieurs coups de pouce publicitaires, notamment lorsqu’on l’a retrouvée aux pieds de George W Bush. Mais il n’y a pas que chez Bush que les chaussures ont été particulièrement remarquées. Il faut se rappeler que Madame Roselyne Bachelot, alors qu’elle était ministre de la Santé et des Sports sous la présidence de Nicolas Sarkozy avait lancé un pari. L’ancienne pharmacienne devenue ministre de la santé et des sports avait promis qu’elle viendrait en crocs roses au Conseil des ministres si l’équipe olympique française réussissait à glaner au moins 40 médailles aux Jeux Olympiques de Pékin. Or, elle en a rapporté 43. Pour la petite histoire, il y a eu 7 médailles d’or, 16 médailles d’argent et 20 médailles de bronze. La France s’était ainsi située au 10e rang du tableau des médailles par nation. Et Madame la Ministre ne s’est pas dégonflée.

Roselyne Bachelot assiste en Crocs roses au conseil des ministres

Elle s’est présentée au Conseil des ministres vêtue d’un magnifique tailleur et d’une paire de Crocs rose fluo. Bien entendu les photographes s’en sont donné à cœur joie. De son coté, madame la ministre chaussée de rose bonbon en avait profité pour jouer au mannequin dans la cour de l’Élysée. L’histoire de ces crocs roses ne s’est pas arrêtée là. En effet, l’année d’après, madame le ministre avait mis les emblématique chaussures à prix lors d’une vente aux enchères pour l’opération blouses roses. La paire de Crocs avait été adjugée pour 699 €, ce qui est un bien joli prix pour une très jolie cause. Et comme Madame le Ministre ne perd jamais le Nord elle les avait même dédicacé « Pour mes chères Blouses Roses. Rose…lyne ». Ainsi, elle a, d’une certaine façon été la précurseure de la mise en valeur de la marque.

Qui collabore au renouveau de la marque?

Il faut savoir qu’aujourd’hui la liste des stars qui travaillent avec cette marque de streetwear est digne de Hollywood Boulevard. On y trouve des gens aussi connus que la méga star Justin Bieber. Une collaboration avec quelqu’un comme Justin Bieber va envoyer la marque dans la stratosphère, selon l’analyste financier Sam Poser. Il a sans doute vu juste. Le simple fait que Justin évoque un partenariat avec Crocs sur son Instagram a provoqué une hausse vertigineuse de l’action du groupe. Mais c’est la collaboration avec Post Malone, un rappeur, qui a totalement modifié l’image de la marque. En fait cette collaboration improbable a eu le même effet sur crocs que les travaux de Kanye West avec Nike et Adidas. En fait le tournant pour la marque était en 2017 lorsque Balenciaga s’est associé à la marque. Mais c’est avec la collaboration de Post Malone que l’image des Crocs a totalement changé et est devenue cool.