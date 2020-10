La consommation d’alcool dépendrait des séries que vous regardez, soyez vigilant !

Il faut noter que l’alcool est souvent au rendez-vous dans de nombreuses séries et même les films. Il suffit de regarder des productions comme Game of Thrones pour découvrir de nombreuses mixtures. Cela vous donnerait donc des idées lorsque vous regardez un épisode et cela pourrait même susciter des envies. Par exemple, votre personnage préféré déguste une bière et vous avez soudainement l’envie d’en boire une.

Attention à la consommation d’alcool au quotidien

Les résultats d’une étude ont été partagés dans le Journal of Psychology et ils montrent que la consommation d’alcool serait influencée par les séries ainsi que les films. Il ne faut pas oublier que de nombreuses productions jonglent avec les différents breuvages sans aucune censure. Certes, les acteurs ne boivent pas réellement de l’alcool, ce sont souvent des alternatives sucrées, mais l’envie des spectateurs reste la même.

Toutefois, il ne faut pas oublier que la consommation d’alcool peut être synonyme de problèmes de santé .

. Chez les jeunes, elle est souvent très présente, mais c’est aussi le cas chez les adultes et les seniors.

Les limites seraient donc rapidement dépassé à savoir au maximum un verre par jour, mais cela dépend aussi des organismes.

Il faut garder la notion de plaisir, car vous pouvez basculer rapidement dans l’alcoolisme. Certains pensent d’ailleurs qu’ils ont une consommation récréative, mais ce besoin régulier de toujours boire peut être le signe d’un début d’alcoolisme par exemple. Il ne faut pas hésiter à en discuter avec des professionnels de la santé, voire des proches pour obtenir leur avis sur la question.

Les séries offrent des représentations sympathiques de l’alcool

C’est sans doute le principal problème, car les séries peuvent renvoyer les effets « sympathiques » de l’alcool, et non les dégâts. Vous avez des personnages qui s’amusent, prennent du plaisir et il n’y a pas souvent des débordements, des accidents ou des morts. L’étude montre également que la représentation est différente en fonction du ton de la série. Si cette dernière est joyeuse, vous auriez une vision positive de la consommation de l’alcool. A contrario, lorsqu’elle est négative, vous avez l’impression que l’alcool est néfaste. Cette étude montre finalement que l’image peut clairement influencer toutes vos habitudes.

Il faut par contre être très attentif à sa consommation d’alcool puisqu’elle peut entraîner des morts. En effet, il suffit de regarder les chiffres de Santé Publique France pour constater que 41 000 décès tous les ans seraient liés à des boissons alcoolisées. Les jeunes ont tendance à consommer sans se rendre compte de l’impact nocif.