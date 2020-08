Ikea lance sa propre marque de vêtements et d’accessoires de mode ! Et cela fait déjà un véritable carton !

Incroyable mais vrai : les grandes enseignes du discount se lancent désormais dans la mode, et non sans succès ! Sur Barbanews, nous avons suivi de près les ventes des baskets Lidl, qui sont littéralement entrées dans la légende. Cela a visiblement donné envie à Ikea de faire la même chose, en proposant une gamme de vêtements pas chers, et vraiment amusants. Les clients de l’enseigne suédoise se hâtent déjà de découvrir les modèles de cette gamme !

Néanmoins, il est sans doute utile de rappeler qu’un premier essai avait déjà été fait il y a quelques années, mais dans des conditions un peu différentes. La maison Balenciaga avait effectivement développé un partenariat avec la marque, en proposant différents produits aux couleurs d’Ikea, bleu électrique et jaune citron. Le fameux sac de courses notamment avait été en tous points repris par la marque de luxe, à une différence près : le prix ! Quand notre bon vieux cabas Ikea coûte environ 1€, le sac Balenciaga était de son côté proposé autour de 1500€, ce n’est évidemment pas le même budget. Et pas sûr que cela vaille la peine de se l’offrir pour transporter quelques petites bougies, ou des étagères.

À quoi s’attendre pour cette nouvelle gamme de vêtements et accessoires ?

Pour cette nouvelle incursion dans le monde de la mode, Ikea a plutôt décidé de faire cela à sa façon. La gamme nommée Eftertrada (tout à fait imprononçable), offrira des articles totalement dédiés à Ikea, en reprenant les couleurs du fameux logo. On pourra s’offrir par exemple des serviettes de plage, des sweats à capuche, des sacs, des t-shirts, et bien d’autres.

Après LIDL, c'est désormais la célèbre marque suédoise, Ikéa qui va lancer sa propre collection de vêtements. pic.twitter.com/t78cXc1Bqr — NEWS TV RÉAL (@NewsTVReal) July 27, 2020

En revanche, il va falloir patienter un petit peu si vous êtes tenté par un hoodie jaune et bleu de la marque suédoise : celle-ci proposera dans un premier temps cette collection auprès de ses consommateurs japonais, ce n’est donc pas pour demain ! On ne sait pas encore quand la collection fera ses débuts en Europe malheureusement, et aucune date n’est pour le moment annoncée. Néanmoins, il est fort probable que cette collection fasse un véritable carton, et que cette vente test soit rapidement importée en Europe également. C’est l’avenir qui nous le dira !

Des collaborations souvent fructueuses

Outre cette collaboration proposée par Balenciaga, Ikea a pour habitude de lancer des partenariat avec des artistes en vogue, et toujours avec énormément de succès. Récemment, c’est le créateur de la marque Off White, Virgil Abloh, qui fut invité à travailler en collaboration avec la marque de meubles suédois. Une ligne d’objets pour la maison a vu le jour, notamment un tapis représentant le ticket de caisse proposé par Ikea à chaque achat.

L’objectif de la collection était avant tout de proposer des objets du quotidien sous des formes différentes, de manière à créer l’ironie ou la confusion, voire l’amusement. C’est un véritable esprit contemporain qui est amené au sein du design, en tenant compte de notre société et de ce qu’elle a de discutable ou critiquable. Quoiqu’il en soit, on souhaite plein de succès à Ikea pour cette ligne vestimentaire, et on se réjouit par avance de profiter de toute la collection très bientôt dans nos magasins européens.