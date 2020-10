Epilation à lumière pulsée : Amazon vend un appareil abordable pour chasser en toute sécurité les poils

Généralement, il faut prévoir plus de 500 euros, voire 1000 euros pour un appareil dédié à l’épilation à la lumière pulsée. Heureusement, vous pouvez économiser de l’argent grâce à Amazon sans, forcément, entacher la qualité. Si vous ne connaissez pas ces produits, sachez qu’ils sont idéaux et vous aurez un rendu très intéressant sans vous rendre dans un institut. Ce dernier propose souvent des grilles tarifaires très élevées, d’où l’intérêt de rechercher des alternatives efficaces et pratiques.

Qu’est-ce que la lumière pulsée ?

Vous avez le rasoir qui facilite la repousse des poils, l’épilateur classique qui nécessite une utilisation toutes les trois ou quatre semaines et la version à la lumière pulsée. Cette dernière est efficace puisque vous avez un appareil qui diffuse de la « lumière » pour brûler le bulbe du poil. Cela évite qu’il repousse et il sera même détruit au fil des usages. De ce fait, après plusieurs séances, et si vous êtes très attentif, vous ne serez plus en mesure de vous épiler pendant quelques mois. Certes, il y a de petites retouches à réaliser parfois pour les poils récalcitrants, mais c’est beaucoup plus efficace d’avoir recours à ce type de machines. Sur Amazon, vous aurez de nombreusx produits parfois très abordables, et nous avons choisi le meilleur de la gamme.

Un épilateur à lumière pulsée, Philips propose le meilleur produit du marché

PROMO -25% Philips BRI949/00 Lumea Prestige Epilateur à Lumière Pulsée (IPL), Épilation Semi-définitive avec 4 Embouts Intelligents Uniques pour Corps, Visage, Maillot, Aisselles + Tondeuse de Précision L'épilateur à lumière pulsée le plus efficace, pour une réduction permanente des poils en seulement 3 séances.* *Etude menée aux Pays-Bas et en Autriche sur 53 femmes après 3 traitements sur les jambes, le maillot, les aisselles, après 2 traitements sur le visage

La seule technologie IPL du monde possédant des embouts intelligents qui adaptent le programme d'épilation à chaque zone du corps et du visage.

Le capteur SmartSkin analyse votre peau et détermine l'intensité lumineuse à utiliser selon votre teint parmi les 5 niveaux d'intensité, pour une sécurité renforcée.

L'épilateur à lumière pulsée le plus rapide sur tout le corps : en 15 min seulement, épilez l'ensemble des zones de votre corps efficacement et sans douleur.* *utilisé sur secteur, à la plus haute intensité

Pour une routine d'épilation complète, la tondeuse de précision vous permettra d'effectuer des retouches rapides de manière simple et pratique.

Il suffit de regarder les 2400 avis laissés par les consommateurs pour constater que le BRI949/00 Lumea Prestige est le meilleur du marché. Au fil des années, l’enseigne a fait ses preuves dans cette gamme et elle vous propose un appareil digne de confiance dont l’efficacité n’est plus à prouver. Vous avez une multitude de tests sur le web et ils sont unanimes, Philips a révolutionné le marché de la lumière pulsée avec cet épilateur.

En fonction du modèle que vous choisissez, vous devez débourser entre 300 et 500 euros, il y a des kits plus ou moins complets .

. Vous aurez en 3 séance seulement, une réduction de 92 % des poils sur les zones traitées.

Vous disposez de quatre embouts afin de traiter plusieurs zones de votre corps comme les aisselles, le visage, le corps et le maillot.

Votre peau est protégée contre les UV, vous pouvez alors l’utiliser en toute sécurité en lisant bien la notice.

La lampe a une durée de vie de 250 000 flashs, ce qui est tout à fait intéressant.

En fonction de la couleur de votre peau et l’épaisseur du poil, vous pourrez choisir l’un des 5 réglages pour l’intensité lumineuse. L’utilisation est simple, mais il faut prendre des précautions, notamment ne pas regarder le flash. Vous passez ensuite l’appareil sur les différentes zones en appliquant cette lumière. Au fil des séances, vous aurez enfin gagné la lutte contre les poils grâce à ce produit vendu sur Amazon.

