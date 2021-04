Epilateur à la lumière pulsée : le Top 3 des points forts selon les avis des clients

Les femmes ainsi que les hommes ont tendance à lutter contre l’apparition des poils puisqu’ils sont disgracieux.

Certes, vous avez le rasoir ou encore l’épilateur classique, mais les versions les plus récentes sont ingénieuses.

En effet, avec un épilateur à la lumière pulsée, vous supprimez définitivement votre corps des poils et les avis sont clairement positifs, cela dépend par contre des références.

Trois points forts pour l’épilation à la lumière pulsée

Avant d’acheter un appareil de ce genre, vous devez bien sûr prendre en compte les témoignages des femmes et des hommes. Sur les sites dédiés aux consommateurs ou encore les forums, vous pourrez trouver plusieurs avis plus ou moins positifs. Selon ces derniers, il est possible de dégager plusieurs points forts. Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours vous rapprocher d’un institut de beauté puisque la lumière pulsée est aussi utilisée.

L’épilation est permanente, il faut par contre des poils sur une peau claire pour qu’ils soient plus facilement repérés par le capteur de l’appareil.

Un détecteur est utilisé, cela permet de déterminer l’intensité du flash, vous avez donc un épilateur de qualité et surtout fiable.

L’appareil peut être utilisé à la maison, il est facile à transporter et cela vous évite de vous rendre dans un institut de beauté.

Les professionnels peuvent vous proposer une séance pour épiler définitivement vos poils, mais sachez que le prix est souvent très élevé. Il est alors préférable de bien réfléchir à cette éventualité en adoptant un épilateur à la lumière pulsée puisque les avis sont clairement positifs. De plus, les traitements sont rapides, car il faut compter moins de 5 minutes pour utiliser l’épilateur sur les deux jambes.

La douleur reste faible pour cet épilateur

La version classique qui enlève les poils ainsi que les bulbes est souvent douloureuse, mais vous pouvez opter pour l’épilateur à la lumière pulsée. Selon les avis déposés par les clients, cet appareil est doux et pratiquement indolore. Certes, l’intensité du flash peut occasionner une petite gêne, mais il suffit de la baisser en suivant parfaitement toutes les recommandations faites dans la notice d’utilisation. N’hésitez pas à utiliser les embouts qui sont adaptés à la zone traitée à savoir les aisselles, le maillot, les jambes ainsi que le visage.

Certains appareils sont plus intéressants que d’autres puisque l’épilateur à la lumière pulsée peut être dépourvu de câble. Vous pouvez ainsi l’utiliser facilement, mais vous devrez aussi jongler avec l’autonomie de votre épilateur. Cette dernière est souvent de quelques heures comme un épilateur classique qui n’utilise pas cette technologie dont les performances ne sont plus à prouver.