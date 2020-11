Désinfecter les vêtements face au coronavirus : est-ce réellement intéressant ?

Sur certaines surfaces comme l’écran de votre Smartphone, le coronavirus peut perdurer pendant plusieurs jours. Il est donc légitime de se demander s’il faut oui ou non désinfecter les vêtements ainsi que les chaussures. Il existe quelques astuces pour que votre environnement soit beaucoup plus sain, cela vous évitera de succomber à quelques actualités anxiogènes.

J'ai des potes qui vont en soirée pendant que je désinfecte mes chaussures et mon téléphone après chaque sortie 😭 https://t.co/zreYI9eLj8 — Petit thé hanté🎄🌸 (@Pitrouillesque) July 16, 2020

Nettoyer les vêtements et les chaussures

Sur certaines surfaces, le Covid-19 peut perdurer plus longtemps, c’est notamment ce qu’une étude a pu démontrer. Selon certaines informations partagées par Futura Sciences, il y a des zones qui sont plus propices à être contaminées que d’autres et c’est finalement une question de matière. Par exemple, les germes pourraient être retenus plus longtemps sur l’élasthanne. Cela ne serait pas forcément le cas pour le coton.

Je n'en sais rien. Je n'ai pas vu d'étude portant là dessus donc je ne me prononcerais pas. Je note juste qu'une info aussi capitale que celle-là, mais qui ne devrait être diffusée que "aux gens que nous connaissons" ça ne me semble pas gage de fiabilité, ça serait déjà sorti. — Defakator (@DEFAKATOR_Off) March 21, 2020

Vous devez nettoyer les masques à 60 degrés et même les repasser avec de la vapeur pour supprimer tous les germes .

. Tous les vêtements ne sont pas compatibles avec cette température, il suffit alors d’utiliser de la lessive et même de l’adoucissant ainsi qu’un cycle traditionnel.

Par contre, si vous choisissez de laver à 30 degrés seulement, prenez un cycle un peu plus long pour que la machine ait le temps de supprimer le virus.

Il n’y a donc pas un traitement spécifique à apporter à ces vêtements que vous pouvez toutefois changer dès que vous arrivez chez vous. Il suffit de les laver et de choisir une autre tenue.

Et pour les chaussures ?

Dans certains foyers français, les chaussures sont bannies dès l’entrée de la demeure, les habitants évoluent alors en chaussons ou en pantoufles afin d’éviter de contaminer les sols avec diverses bactéries. Cela n’est pas seulement valable pour le coronavirus. Les semelles seraient toutefois des vecteurs de propagation, c’est ce que démontre une étude réalisée en Chine par l’hôpital de Wuhan. Les gouttelettes qui favorisent la contamination se déposent sur le sol via les postillons puis vous marchez avec vos chaussures. Cela vous permet de les transporter et donc de les amener chez vous.

Il faut par contre côtoyer des zones très contaminées par le coronavirus pour que cette situation se produise. Il faut également toucher vos semelles pour que la contamination soit effective. Si vous souhaitez éviter tous les doutes et les risques, il suffit d’enlever vos chaussures lorsque vous rentrez chez vous. Utilisez ensuite une lingette désinfectante pour nettoyer l’ensemble du soulier. Évitez certaines substances comme la javel qui peuvent décolorer les tissus, vous entacherez alors vos chaussures avec ce procédé.