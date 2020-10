Déguisement Halloween : nos meilleures idées pour votre enfant, vous allez adorer !

Le déguisement est le plus important pour que cette journée d’Halloween soit révolutionnaire. De plus, le 31 octobre tombe un samedi, cela permettra à vos enfants de créer la sensation. Bien sûr, le choix du déguisement est particulièrement difficile et, si vous manquez d’idées, nous devrions pouvoir vous aider. En effet, il faut certes apporter un peu de peur et de panique, mais l’originalité est aussi la bienvenue.

Les meilleures idées pour le déguisement d’Halloween

Le fantôme ou le vampire n’a pas forcément sa place au même titre que le squelette ou le clown. Il faut parfois faire preuve d’ingéniosité pour capter l’attention, se démarquer et combler les attentes des enfants. Vous pourrez même opter pour un costume en duo.

L’enfant peut être en Peter Pan, le papa ou le grand frère sera déguisé en son ombre .

. Le grand-père de La Haut sera aussi sympathique pour les plus jeunes, vous pourrez fabriquer un déambulateur avec des tuyaux.

Impossible de manquer E.T si votre enfant possède un vélo, une peluche dans le panier et une veste rouge seront suffisantes.

Pour Edward aux mains d’argent, il faudra clairement acheter le costume.

Je suis petite et grosse……mon copain grand et maigre…….une seule issue…..un déguisement Wario et Waluigi pour Halloween….. — It’s a long long way to ba sing se (@Gamusharaa) September 18, 2020

D’autres idées sont possibles notamment pour les plus petits avec la poupée Chucky qui devraient terroriser les voisins, les Mignons seront aussi de la partie au même titre que les momies avec du simple papier toilette. Notre coup de coeur concerne surtout le déguisement de Gremlins qui sera idéal pour les petits. Vous n’êtes pas contraint d’acheter un déguisement, quelques vêtements suffisent parfois pour avoir une tenue comme avec Chucky. Un pull rayé et une salopette seront idéaux.

Où acheter les déguisements d’Halloween pour vos enfants ?

Vous avez des enseignes très sympathiques comme La Foir Fouille ou Gifi, voire Babou qui propose dès maintenant, des déguisements pour toute la famille. Vous avez des rayons dédiés à la fête d’Halloween et il est même possible d’acheter quelques accessoires. Dans la plupart des cas, moins de 30 euros seront suffisants pour avoir un costume sympathique. Il y a également des boutiques en ligne qui sont spécialisées dans les déguisements. Les coûts sont un peu plus élevés, mais la qualité est aussi au rendez-vous. Généralement, vous devez multiplier par deux ou trois le budget sur ces sites Internet.

personne: mon humeur quand j’pense à la soirée d’halloween et au déguisement que j’vais mettre: pic.twitter.com/moAVeBrNOu — Alextrem (@Alextrxm) October 4, 2020

Vous savez désormais que les déguisements pour Halloween ne sont pas forcément effrayants, le côté original peut aussi être intéressant. N’oubliez pas d’acheter un contenant comme un seau pour transporter les bonbons qui auront été récoltés dans les environs. Dans certaines villes, il y a même des fêtes organisées pour cette journée.