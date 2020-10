Découvrez les meilleures plantes pour un sommeil de qualité ! Vous dormirez comme un bébé en suivant nos conseils !

10% des français souffrent d’insomnie chronique. Nous sommes tous passés par des phases où le sommeil est plus difficile à trouver et cela pour plusieurs diverses raisons. Le stress, l’alimentation, les écrans (de téléphone, d’ordinateur, de télévision…), l’anxiété, l’agitation… On se tourne alors parfois les somnifères, qui ne sont pas pourtant nos meilleurs alliés puisqu’ils finissent par perdre sur le long terme leur effet soporifique et peuvent être au contraire une cause d’insomnie, celle même qu’ils sont supposés combattre (sans parler des effets secondaires indésirables).

On le sait, avant de dormir, tous les excitants sont déconseillés. Évitez donc le café, les sodas caféïnés ou le thé. Le sport le soir est également à proscrire et il faut veiller à ne pas aller sur vos écrans avant de se coucher. Mais même en suivant à la lettre ces conseils, certains ne parviennent pas à retrouver un sommeil de qualité. Et si la solution se trouvait dans les plantes ?

Ces plantes qui favorisent l’endormissement

Si vous êtes l’heureux propriétaire d’un ou plusieurs félins, vous connaissez surement la Vaériane (Valeriana officinalis) communément appelée l’herbe à chat. Considérée comme calmante et relaxante, cette plante parviendra sans mal à apaiser vos troubles du sommeil, surtout s’ils viennent de votre anxiété ou de votre nervosité. Elle est en effet considérée comme un excellent remède pour apaiser le système nerveux. Après plusieurs jours de traitement, elle rééquilibre le sommeil et resynchronise ses cycles. Vous pouvez la prendre en tisane le soir mais on vous conseille de vous tourner vers les gélules, plus pratiques et surtout plus sûres car parfaitement bien dosée. Vous devrez en prendre entre 400 et 900 mg par jour. Au bout de deux semaines, les effets positifs seront déjà bien présents !

Mais la Valériane n’est pas votre seule solution, vous pouvez également vous tourner vers la passiflore. Cette fleur favorise en effet le sommeil en agissant positivement sur l’anxiété. En outre, elle est légèrement sédative. Elle peut donc être à l’origine d’un sommeil de qualité et ne viendra provoquer aucun effet indésirable (les somnifères entraînent souvent de la confusion, des chutes, voire des troubles de l’attention ou du comportement). Elle n’entraîne aucune accoutumance, et peut s’en prendre en compléments d’autres plantes ou fleurs connues pour leurs effets bénéfiques sur le sommeil.

L’angoisse : une des causes premières des troubles du sommeil

Vous l’avez compris, outre leur effet légèrement sédatif, les plantes jouent surtout un rôle sur l’anxiété et le système nerveux. La Mélisse viendra également vous apaiser en jouant sur les mêmes aspects. En plus de ses vertus antispasmodique, antivirale et digestive (elle est conseillée pour toutes les personnes qui ont dû mal à digérer ou qui souffre de troubles intestinaux), la mélisse est également connue pour calmer les angoisses et les troubles nerveux. Tout comme les plantes précédemment citées, elle est également légèrement sédative et vous aidera à vous endormir plus facilement.

Et si maintenant on vous parlait d’une plante qui fait le lien entre la bière et le sommeil ? On ne vous parle pas ici de cette astuce qui consiste à boire plusieurs verres de bière pour s’endormir facilement, c’est une idée reçue qui ne vous apportera aucunement un sommeil de qualité. Mais vous avez sans doute compris que nous parlons ici du houblon, cet ingrédient qui permet de fabriquer notamment la bière et le pain. Et comme un bienfait n’est jamais seul, sachez que le houblon vous aidera également à trouver le sommeil. La Commission E et l’ESCOP ont approuvé l’usage des strobiles de houblon pour lutter contre l’anxiété, l’agitation et les troubles du sommeil. En combinaison avec la valériane, il est prouvé que le temps d’endormissement diminue, et que la qualité du sommeil augmente.

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour (re)trouver un sommeil de qualité, tout en vous tournant vers des solutions totalement naturelles qui ne viendront pas perturber votre corps, ni votre esprit. Oubliez les somnifères et autres médicaments, et apaisez-vous vers les plantes. Car la terre est riche de si nombreuses variétés qu’il serait fort dommage de ne pas les accepter en cadeaux.