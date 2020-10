Cuisine : ces 4 grosses erreurs que nous faisons tous !

Nous avons tous nos propres habitudes culinaires, et nous sommes souvent persuadés qu’elles sont judicieuses.

Et pourtant ! Certaines manies bien ancrées dans notre tête que nous faisons à chaque fois que nous cuisinons sans en réalité néfastes.

Retour sur certaines d’entre elles, en espérant vous aider un peu comme nous l’avons fait précédemment avec le barbecue.

La décongélation des aliments

Laisser décongeler un aliment à température ambiante est une mauvaise idée que nous sommes beaucoup à mettre à exécution. On pense que c’est plus sain, parfois aussi plus pratique car cela nous laisse le temps de faire autre chose. Mais c’est aussi potentiellement dangereux car cela peut entraîner un fort risque d’intoxication alimentaire suite au développement de bactéries (principalement pour les viandes et les poissons). A éviter, donc.

Les oeufs et les tomates au frigo

Les tomates et les oeufs sont-ils placés dans un frigo lorsque vous faites vos courses ? Non. Alors pourquoi les y mettre une fois chez vous ? Les oeufs ont en effet la mauvaise manie d’absorber les odeurs, et cela peut donc rapidement en changer son goût. Quant aux tomates, elles doivent être conservées dans un environnement où la température dépasse les 20 degrés. Le frigo est donc à proscrire puisque la tomate y perdra son odeur très rapidement.

Ouvrir le four pendant la cuisson

Avouez-le. Pour savoir si votre préparation cuit convenablement, vous ouvrez la porte du four plusieurs fois pendant le temps de cuisson pour faire une petite vérification. Et bien sachez qu’il s’agit là d’une grossière erreur puisque cela vient modifier la température interne du four. Si vous faites de la pâte, par exemple, ces fluctuations peuvent empêcher sa bonne levée. A éviter donc, patientez en respectant le temps de cuisson écrit sur la recette.

Bien lire les recettes

Cela nous emmène à ce point très important. On le sait, parfois on a envie de rajouter un peu de nous-même dans une recette et de ne pas respecter à la lettre celle que nous lisons. Et pourtant ! Si la recette a été écrite, c’est pour être respectée. On ne peut pas se permettre d’en changer le cours, ni de modifier les quantités ou les temps de cuisson. Lisez bien la recette, du début jusqu’à la fin (même si vous semblez la connaître, elle peut différencier) et vous aurez sans doute un résultat final bien plus convaincant.