Coronavirus : voici le plan de table à envisager en famille pour ne pas contaminer ou être atteint

Il faudrait finalement adopter le même concept qu’au restaurant, vous laissez une distance suffisante entre les convives. Il est impératif de conserver son masque jusqu’au moment de déguster les différents plats. Toutefois, pendant le repas, il y a bien sûr les projections pour les gouttelettes qui peuvent être problématiques. Des chercheurs au Japon ont donc utilisé un supercalculateur Fugaku afin de vous aider tout en modélisant les comportements.

"La vente de repas à emporter devra s'arrêter à 22h. La vente d'alcool sera interdite à partir de 20h et les night shops devront fermer à 22h" https://t.co/STtTJkk6mP | #Covid19Be #Coronavirus #ComitéDeConcertation pic.twitter.com/qfIMtxIlSB — L'Echo (@lecho) October 16, 2020

Voici comment organiser les repas pendant la crise sanitaire

Le risque de transmission pendant le repas ne doit pas être mis de côté puisque les gouttelettes peuvent réellement être problématiques. Cela est aussi valable dans d’autres lieux comme les bureaux ou les transports en commun. C’est pour cette raison que le port du masque est obligatoire dans ces conditions.

L’université de Toyohashi a pu se pencher sur cette question et l’institut Riken a participé à cette étude .

. En fonction de la place, les risques de transmission ne sont pas les mêmes, il faut alors envisager un plan de table spécifique.

En face de soi, la personne recevra environ 5 % des gouttelettes émises.

Les personnes qui se trouvent en diagonale sont alors les plus protégées, mais les gouttelettes seront plus nombreuses sur les côtés.

Le taux d’humidité est important, car s’il est de 30 %, le risque est multiplié par trois par rapport à un taux de 90 %.

Check-list conseils pour vivre avec la #Covid-19 : Repas de famille.

Quels réflexes adopter pour vivre avec le coronavirus ? @ARS_NAquit pic.twitter.com/lsSkga84AH — Préfète de la Creuse (@Prefet23) October 18, 2020

Il faudrait pendant le repas, utiliser un humidificateur pour que la transmission du coronavirus soit réduite au maximum.

Quelle distance entre les individus ?

Vous savez que la personne en face pourra émettre des gouttelettes et la transmission sera alors favorisée sur un mètre. Il faudrait donc des tables de 2 mètres de largeur en supprimant les places aux extrémités si vous suivez les informations partagées dans la vidéo. En effet, les personnes qui sont sur les côtés seront largement impactées par les gouttelettes en provenance de la droite et/ou de la gauche. Dans le cas contraire, il faudrait aussi espacer les convives. Vous savez désormais que le plan de table pour les rassemblements pendant les vacances de la Toussaint ou de Noël sera encore plus complexe.

Bien sûr, si vous ne recevez pas des amis ou de la famille, mais que vous êtes uniquement avec votre conjoint et vos enfants, ces précautions sont dans tous les cas inutiles. Elles le deviennent par contre si vous êtes amené à recevoir des personnes chez vous. N’oubliez pas de garder le masque jusqu’au repas afin de vous préserver le plus possible et c’est aussi valable pour autrui.