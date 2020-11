Cette méthode japonaise pour perdre du poids facilement pendant le confinement fait un carton : découvrez la méthode Sakuma !

Le confinement a pris de cours les français qui souhaitaient se rendre dans leurs salles de sport pour se maintenir en forme, mais comment est-il possible de faire face pendant cette période particulière ?

Les français ont pris du poids lors du premier confinement !

Lors du premier confinement du 17 mars dernier, il se trouve que près de 60% des français ont pris des kilos en trop ! Et le moins que l’on puisse dire, c’est que tout le monde n’a pas été égal face à cette situation incroyable. En effet, chez les français qui ont pris en moyenne 2,5 kilos, en regardant les détails on constate que les hommes ont en réalité pris 2,7 kilos de plus, là où les femmes ont pris 2,3 kilos. Cela peut probablement être dû à la difficulté de pouvoir faire du sport à l’extérieur, mais également à l’ennui grandissant pour toutes celles et ceux qui sont contraints de rester chez eux pendant cette triste situation.

A contrario, certains se sont retrouvés complètement retrouvés avec beaucoup de travail du jour au lendemain à cause du confinement. Ils n’ont plus le temps de suivre leur programme sportif et ont besoin d’en trouver un nouveau qui soit bien adapté à leur situation, mais lequel choisir ?

Eté 2020, après un régime de pâtes imposé dans le cadre d'un confinement de 2 mois, voire plus pic.twitter.com/BYggZKIz4X — ℂ𝕜𝕚𝕞𝕖𝕪 𝕊𝕠𝕦𝕞𝕖 كيمي سوم (@CkimeySoume) March 14, 2020

Et bien cette méthode japonaise pourrait vous être tout particulièrement utile : en 5 minutes seulement, elle vous permettra d’être particulièrement efficace et même de brûler tout l’excès de graisse de la journée !

En quoi consiste la méthode Sakuma qui fait cartonne pendant le confinement ?

Adaptée aussi bien pour les hommes que pour les femmes, la méthode de Kenichi Sakuma repose sur une méthode drastiquement simple : vous pouvez facilement améliorer votre posture pour booster l'efficacité des entraînements ! Selon le créateur de la méthode, on a tendance à oublier que l'abdomen et le torse sont également des muscles que l'on peut utiliser pour réaliser des exercices.

Ceci étant dit, il conseille d’utiliser sa méthode sans se substituer à d’autres exercices, cela peut donc être un très bon complément pour une activité physique. Nous vous proposons donc ces quelques exercices faciles à réaliser par tout le monde.

Torses et cuisses

Vendredi rappel cuisses après une longue journée de boulot 😃 Le #weekend commence enfin 😊 Quoi de prévu ?#legday #fitness #FitnessFriday pic.twitter.com/M9riuO13Yp — My Life 💁🏻‍♀️ compte perso 😃 (@almalifestyle1) July 17, 2020

Allongez-vous face contre terre et placez vos mains derrière le cou

Rapprochez ensuite vos chevilles via le fessier

Gardez cette position pendant une dizaine de secondes

Région lombaire / bas du dos

Asseyez-vous sur le bord d’une chaise en gardant le dos droit

Soulevez un côté de vos hanches tout en contractant le fessier

Répétez 10 fois pour chaque jambe pendant 3 secondes

Bas de l’abdomen

And how could I forget the arms and the abdomen update!! 🥰 before was in July when I started getting into fitness but not dedicated. After is 5 weeks of dedication! pic.twitter.com/wYPxcg33ZI — Kairy💫 (@08Kay_) October 27, 2020

Assez-vous sur une chaise et agrippez vos coudes avec les mains

Levez vos bras jusqu’aux épaules

Déposez vos bras derrière la tête

Contractez bien votre abdomen tout en penchant votre corps sur un côté

Gardez cette position pendant 3 secondes avant de vous charger de l’autre côté, puis répétez ce mouvement 5 fois par côté

Fessiers

Un corps fin avec un fessier bien muscler c'est PARFAIT ! Et tout le monde peut l'avoir avec le sport #fitness 😩😱💛💕💪 pic.twitter.com/IABjv25ulP — 0/-9kg (@IwantBeFitspo) November 6, 2014