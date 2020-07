Baskets Lidl : la marque allemande fait le buzz avec ses sneakers et accessoires de mode !

Qui aurait pensé que Lidl, enseigne alimentaire parmi les plus célèbres au monde, se serait lancée dans l’univers de la mode, avec autant de succès ? Personne ne l’aurait sans doute parié, pas même les dirigeants de la marque. Néanmoins c’est bien le cas : cet été, Lidl a décidé de lancer un modèle de sneakers, et les effets de cette sortie ont été tout à fait inattendus. Les paires de baskets se sont purement et simplement arrachées, et on ne les trouve déjà plus dans un très grand nombre de magasins. Incroyable mais vrai !

Des baskets aux couleurs de l’enseigne

Les couleurs ne sont pourtant pas parmi les plus sobres, puisqu’elles sont à l’image du fameux logo de Lidl. Ainsi, pour cette paire de sneakers, les designers de la marque ont opté pour du bleu, du jaune, une touche de rouge, ainsi qu’une semelle blanche, pour un modèle ultra coloré, plutôt fun pour l’été, mais probablement pas simple à assortir avec une tenue chic. Quoiqu’il en soit, cela n’a pas arrêté les acheteurs, qui sont venus en masse pour s’offrir cette paire de baskets Lidl, qui a littéralement fait le buzz partout où elle a été proposée.

Quel prix pour cette paire de sneakers Lidl ?

Le prix a probablement fait craquer les acheteurs également, puisque les baskets sont proposées au prix de 12,99€ seulement, comme quoi, pas besoin de proposer des sneakers à 400€ pour rentrer dans la tendance !

Le plus étonnant est probablement le fort engouement que ce modèle vient de provoquer. Outre une paire de baskets à 12,99€, il s’agit d’un véritable investissement. Si la spéculation autour des sneakers n’est pas nouvelle, on aurait eu du mal à imaginer que le modèle de l’enseigne alimentaire à petit prix puisse générer une telle flambée. Sur Ebay, certaines paires se négocient dans les 1300€, ce qui fait un sacré bénéfice. Le prix est tout simplement multiplié par 100, pour tous les collectionneurs qui auront envie de se faire plaisir, et qui n’ont pas eu l’opportunité de se rendre chez Lidl pour en acheter une paire au moment du lancement.

Il faut savoir que seuls la Belgique et les Pays Bas ont eu l’opportunité de trouver la fameuse basket aux couleurs de Lidl, et seuls 2000 paires ont été proposées à la vente.

Les stars y ont jeté leur dévolu

Tout comme c’est le cas lorsque de grandes marques lancent un nouveau modèle de chaussures tendances, les stars ont elles aussi validé le modèle Lidl, ce qui peut expliquer également tout ce succès. Notamment, le rappeur Booba, ou le footballeur Djibril Cisse ont tout de suite fait part de leur volonté de posséder une ou deux paires de ces baskets Lidl, ce qui a dû contribuer à cet incroyable buzz, dans nos pays voisins.

toi t'as raté les baskets LIDL il y a une 15aine de jours

En plus elles ont été revendues parfois une petite fortune sur Ebay et autres Bon Coin

Tiens, rien que pour tes yeux pic.twitter.com/giOQX3x77k — laure (@lauremelodye) July 29, 2020

Seront-elles disponibles en France ?

On ne sait pas encore à l’heure actuelle si ces baskets seront disponibles en France, néanmoins, une nouvelle commande a été passée. Au vu de cet incroyable succès, les dirigeants ont décidé de faire fabriquer une nouvelle série de ce fameux modèle, déjà dans les annales.

Mais cela n’aura-t-il pas pour effet d’amoindrir la rareté de cette paire de baskets légendaire à 12,99€ ? C’est ce que nous verrons dans quelques mois ou semaines, lorsque les rayons seront à nouveaux pleins de ces sneakers colorées.