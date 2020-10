Amazon révolutionne le prix du calendrier de l’Avent, offrez-vous ce produit très sympathique

Les promos du moment sur les calendrier de l’avent !

Le calendrier de l’Avent propose 24, 25 ou 31 cases pour les versions les plus folles. Vous ouvrez donc celles-ci au fil des jours jusqu’au jour de Noël. Il n’est pas réservé aux plus jeunes, car les adultes apprécient aussi les nouveaux formats. Jouets, bougie, cosmétiques, chocolat, objets de décoration… Tout est désormais possible et vous aurez une multitude de produits sur Amazon et vous avez la livraison Prime. Cela vous permettra de profiter de votre calendrier de l’Avent au plus vite.

Quels sont les thèmes pour les calendriers de l’Avent ?

Pour les plus jeunes, vous avez bien sûr les chocolats et de nombreuses enseignes ont décidé de vous satisfaire. Vous aurez donc de petits personnages, des gourmandises, et même des biscuits dans certains produits. D’autres sont dédiés aux adultes avec notamment les cosmétiques, les bougies ainsi que les gadgets pour décorer votre environnement. Si vous êtes un adepte du monde geek, vous aurez la possibilité de dénicher des calendriers révolutionnaires avec Amazon Prime et vous ne serez pas déçu. Ils sont alors à l’effigie de vos héros préférés comme Harry Potter, Lego ou encore Star Wars… Toutes les folies sont possibles sans, forcément, casser votre tirelire puisque les produits sont très abordables.

Un calendrier de l’Avent chez Playmobil, une petite merveille

PROMO -6% Playmobil- Aventure au Camping, 9318, Avec trois personnages, un camping-car, un canoë, un quad, un chien et des accessoires (vélos, table, barbecue…).

Le canoë flotte.

Le toit du camping-car est amovible.

Les vélos peuvent être rangés dans le camping-car.

Avec les prix très attractifs chez Amazon, il est sans doute l’heure de commander les produits qui seront les plus demandés pour la période de Noël. Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, la firme a décidé de décliner deux versions avec un produit pour les garçons et un autre pour les filles qui ont souvent un attrait plus significatif pour les princesses. Les produits sont assez abordables, il faut prévoir moins de 40 euros pour la fabrique du père Noël contre moins de 20 euros pour le Salon de Cristal.

Ce sont donc de petites figurines qui sont proposées tous les jours et votre enfant pourra ensuite créer une scène .

. Les calendriers de l’Avent grâce à Prime sont livrés d’ici deux ou trois jours, vous devrez alors les cacher jusqu’à Noël.

Vous aurez tout de même près de 90 pièces et Amazon vous propose des associations.

Vous économisez ainsi de l’argent en commandant trois produits qui sont issus de la gamme des calendriers de l’Avent.

Vous aurez donc 24 fenêtres à ouvrir avec votre enfant qui pourra ainsi découvrir de petits personnages jusqu’au jour de Noël. Playmobil est une référence et les 2000 avis mettent en avant tous les côtés positifs de ces produits. Ces calendriers de l’Avent sont conçus pour les enfants de plus de 4 ans puisque vous avez de petites pièces. N’hésitez pas à les commander puisque les prix sont révolutionnaires sur le site d’Amazon.

