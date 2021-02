Le premier soutien-gorge d’une jeune adolescente est une étape importante dans sa vie.

Vous devez l’aider à acheter son premier soutien-gorge quand votre fille vous le demandera d’elle même, ou vous devez savoir si elle en a besoin en voyant sa poitrine qui commence à pousser, ou en lui demandant si ces copines en portent. Pour l’aider à acheter son premier soutien-gorge prenez soin d’avoir une conversation avec elle, et lui expliquer le modèle qui est le plus adapté aux filles de son âge ou encore si elle veut se faire aider par un professionnel pendant l’essayage…Mais surtout choisir le bon magasin car si une connaissance la voit, pour une adolescente cela pourrait être traumatisant.

Quand acheter le premier soutien-gorge de ma fille ?

Votre fille pourra éventuellement vous demander directement de lui acheter un soutien-gorge, mais certaines seront plus gênées qua d’autres, c’est donc à vous de savoir si elles en ont besoin, en suivant ces consignes :

Prêtez attention à l’apparition de ses bourgeons mammaires ;

Demandez lui si ces copines portent des soutien-gorges ;

Prêtez également attention à ses questions, si dans une discussion elle fait allusion au soutien-gorge c’est qu’elle en a besoin ;

Parlez-en à votre fille.

Comment acheter le premier soutien-gorge de ma fille ?

Avant d’aller acheter le premier soutien-gorge gorge de votre fille, prenez soin d’en parler avec elle. Vous pouvez lui parler des différents modèles de soutien-gorge en lui expliquant que les modèles en décolleté et avec de la dentelle ne sont pas fait pour les filles de son âge.

Choisir le magasin où acheter le soutien-gorge

Pour une adolescente, le fait d’aller acheter son premier soutien-gorge peut être très embarrassant. C’est pour cela qu’il est important de l’écouter si elle ne veut pas aller dans un magasin ou une grande surface où elle pourrait éventuellement rencontrer ses camarades. Rendez-vous dans un centre commercial éloigné de préférence où vous aurez plus le choix pour les adolescentes qu’un autre magasin..

Choisir le modèle de soutien-gorge

Avant de choisir le modèle de soutien-gorge qui convient à votre fille, demandez lui si elle veut choisir et faire son essayage avec un professionnel. Si c’est pas la cas vous pourrez l’aider vous même. Assurez vous que le soutien-gorge soit bien à sa taille, au niveau des bretelles ainsi que le tour de la poitrine.

Vous devez choisir un modèle où votre fille se sentira le plus à l’aise, et qui est confortable, les modèles sportifs sont les plus convenables car ils sont plus faciles à enfiler en plus d’être confortable.

Cela dit si votre fille veut un autre modèle plus féminin, suivez son choix. Le plus important c’est de choisir un modèle discret qui ne se voit pas sous les vêtements.

Conseils

Si votre fille n’est pas prête, ne la forcez pas à porter un soutien-gorge ;

Ne lui faites pas de commentaires sur la taille ou la forme de sa poitrine ;

Le mieux c’est de choisir un soutien-gorge sportif pour son premier soutien-gorge ;

Évitez de choisir les soutien-gorges à armature pour une première fois ;

Soyez à l’écoute des besoins de votre fille ;

Ne la brusquez pas et expliquez lui les choses calmement.

Pour savoir quand acheter le premier soutien-gorge de votre fille, vous devez être à l’écoute de cette dernière, surveillez l’évolution de sa poitrine. Et surtout ayez une conversation avec votre fille avant même d’aller faire votre shopping.