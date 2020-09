Vidéo dramatique : une fillette de 3 ans s’envole à 30 mètres de hauteur avec un cerf-volant à Taïwan

Les spectateurs sont nombreux à Taïwan lors de cet évènement spécial pour le cerf-volant. Certes, ce fut une frayeur assez conséquente, la petite fille n’a rien eu mis à part des hématomes, mais elle n’a pas subi de fractures ou une violente chute. Pourtant, elle s’est clairement envolée à plusieurs mètres du sol comme le montre cette dramatique vidéo. Cette dernière ne cesse de se propager sur les réseaux sociaux et elle montre aussi la dangerosité de ces accessoires. Cela s’est produit le 30 août dernier à Taïwan.

Video: A 3-year-old girl was swept into the air when she became tangled in a kite during a festival in Taiwan.

Despite being thrown around by powerful winds for a heart-stopping 30 seconds, she landed safely. Read more: https://t.co/EL5lzpKIHt pic.twitter.com/MigGqVvdWv

— The New York Times (@nytimes) August 31, 2020