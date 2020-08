Vallée de la Mort : une température choquante de 54.4 degrés !

Si vous pensez qu’il fait chaud en France pendant l’été, un petit tour dans la vallée de la Mort serait très instructif. En effet, les spécialistes ont pu mesurer un véritable record, c’est sans doute une preuve supplémentaire concernant le réchauffement climatique qui ne cesse de prendre de l’ampleur ces dernières années. Notre pays n’est pas le seul à être impacté par les hausses du mercure, car le continent américain est lui aussi la cible de cette situation particulièrement désagréable.

54,4 degrés Celsius, 54,4 … la plus haute température jamais relevée sur Terre.

Mais le monde politique reste inactif, nous aussi, parce qu’un obstacle se dresse devant nous pour changer notre comportement collectif : le capitalisme.

Mais il est probablement déjà trop tard. pic.twitter.com/SgYLb2DCb0 — 🔻Heintol Kien🔻 (@manni477) August 17, 2020

Où est située la vallée de la Mort ?

Il faut se rendre en Californie pour découvrir la vallée de la Mort et si vous avez un thermomètre, le mercure pourrait grimper à plus de 54 degrés. Si certains sont habitués à de fortes chaleurs dans la zone, c’est toutefois un record pour 2020. Ce n’est pas une information à prendre à la légère, car il s’agit de la troisième température la plus élevée qui a été enregistrée dans toute l’histoire de la Terre.

54,4 degrés dans la vallée de la Mort aux États-Unis : le record planétaire peut-être battu https://t.co/DAD2MkmX7x pic.twitter.com/gZtIwvA54p — Paris Match (@ParisMatch) August 17, 2020

Nous avons déjà des difficultés à supporter les 40 degrés en plein soleil et même 35 degrés à l’ombre .

. L’air est souvent très étouffant et lorsque vous sortez, vous avez l’impression d’être frappé de plein fouet par un sac très lourd et encombrant.

Il est alors difficile d’imaginer que le mercure puisse grimper à 54.4 degrés et c’est pourtant une réalité.

Le réchauffement climatique est alors problématique, il est la cause notamment de la précocité des vendanges en France.

La fonte des glaces ne cesse de s’accélérer, d’où l’importance de prendre des mesures drastiques.

Si vous vous questionnez concernant la mesure, ce n’est pas une personne qui s’est rendue sur place avec un thermomètre dans la main. Ce dernier est à la fois électronique et automatique, il est alors positionné dans une boîte à deux mètres du sol et il est surtout à l’ombre. De ce fait, si cette température est dévoilée sous abri, imaginez celle en plein soleil. Les experts ont tendance à appeler cette zone le ruisseau de la fournaise puisqu’il fait toujours très chaud.

USA : La température dans la vallée de la mort, située entre la Californie et le Nevada, atteint 54,4 degrés Celsius, la plus chaude aux États-Unis depuis 1913.pic.twitter.com/aDC7zQw3tr — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) August 17, 2020

Les températures s’envolent dans le monde entier

Que ce soit en hiver ou en été, la Terre a tendance à enregistrer de sérieux records qui sont forcément néfastes puisqu’ils sont le signe d’un véritable réchauffement climatique. De ce fait, en parallèle des 54.4 degrés dans cette vallée de la Mort en Californie, il y a eu près de 55 degrés en Tunisie en 1931 à Kebili et même 56.7 degrés dans un lieu proche. Au Pakistan, le mercure avait dépassé légèrement les 54 degrés à deux reprises en 2016 et en 2017. Il faut noter que certains connaissent parfaitement le ruisseau de la fournaise et ils sont nombreux à se rendre sur place tous les ans avec des thermomètres.

Le but consiste à prendre une photo sur place avec cet accessoire dont la température est toujours très élevée. Si vous souhaitez vous rendre dans la vallée de la Mort, il faudra prendre la direction de Las Vegas, le lieu se trouve à deux heures environ de cette célèbre ville. Prenez toutefois des précautions, il ne faut pas rester sur place très longtemps, car les fortes températures sont aussi problématiques pour la santé que les plus basses. Aujourd’hui, le record a été enregistré en 1913 à près d’une heure de marche de la zone où les 54.4 degrés ont été identifiés. À l’époque, le mercure avait atteint 56.7 degrés.