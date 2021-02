Vague de froid polaire inédite aux USA : la France va-t-elle être impactée dans quelques jours ?

Les températures semblent remonter en France pour les prochains jours alors qu’une vague assez complexe a pu traverser notre pays. Les USA sont alors plongés dans une situation relativement difficile avec des thermomètres qui affichent tout de même -45 degrés. Ce sont plusieurs zones du Minnesota qui sont frappées de plein fouet. Si vous regardez les conditions annoncées pour la semaine prochaine pour notre pays, vous serez content d’apprendre que cette vague de froid polaire ne devrait pas nous impacter.

Vous avez sans doute pu croiser des vidéos assez spectaculaires qui concernent de l’eau envoyée dans l’air. Comme les températures sont très froides, l’eau se transforme immédiatement en neige, les images ont fait le tour de la planète et certains ne voudraient pas être à la place des Américains. Le programme pour ces derniers est tout de même difficile à supporter avec des pluies verglaçantes, des chutes de neige, le blizzard et des températures qui vous glacent pratiquement le sang.

Cet épisode est donc sans précédent et une multitude de records ont déjà pu être réalisés ces derniers jours comme le montre le compte Twitter de cet institut. Les températures de -45 degrés ne sont pas les seules à rendre le quotidien des Américains assez difficile puisque les chutes de neige sont aussi au rendez-vous. Les conséquences ont été importantes notamment pour le Minnesota avec des coupures de courant, des chutes importantes avec de la neige qui a tendance à coller et des pluies verglaçantes.

Un accident a même été identifié il y a quelques jours et le bilan est inquiétant avec près de 6 personnes décédées et des dizaines d’automobilistes ont été blessés. Les alertes météo sont nombreuses comme peut le préciser Paris Match.

Les États-Unis sont frappés de plein fouet par une vague de froid polaire, mais la France a également eu le droit ces derniers jours à des températures très froides. Les ressentis ont pu atteindre -18 degrés à cause notamment du vent alors que les thermomètres affichaient tout de même des températures en dessous de zéro degré. Pour les USA, les alertes concernent le Kansas, l’Oregon, l’Alabama, mais également le Kentucky ou encore l’Oklahoma, et même le Texas ainsi que le Mississippi. Une déclaration d’urgence a été envoyée au président des USA à savoir Joe Biden qui a pris ses fonctions au début de l’année. Au vu de la situation inquiétante avec cette vague de froid polaire, il a décidé de l’accepter.

As the Arctic chill continues to grapple the Plains, numerous new record lows were established this morning. Many of these locations will experience even lower temperatures by Tuesday morning, with additional record lows expected. pic.twitter.com/w3QifTxQkU

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) February 15, 2021