Vacances d’été : toutes les destinations fermées aux touristes, elles sont nombreuses

Généralement, les familles prennent le temps de trouver la destination de leur rêve. Cela peut bien sûr déboucher sur des disputes plus ou moins houleuses, car les envies de certains ne sont pas celles des autres. L’été 2020 sera beaucoup plus simple surtout si vous regardez la carte interactive proposée par le Figaro. Elle a l’avantage d’être datée du 15 juillet, vous avez donc les destinations les plus séduisantes qui peuvent vous accueillir. Par contre, elle est surtout rythmée par le rouge. En effet, pour les vacances d’été, les destinations fermées aux touristes français sont extrêmement nombreuses.

L’Europe, la destination de choix pour les vacances d’été

Cette année, vous aviez l’intention de découvrir les États-Unis ou encore l’Asie, voire le Maroc et même la Russie ! Le coronavirus en a décidé autrement puisqu’il a pris vos plans et il a pu les jeter à la poubelle. En effet, avec la crise sanitaire, beaucoup de pays ont décidé de fermer leurs frontières aux touristes. Il y a tout de même une raison, car cela permet de limiter la propagation du virus. Toutefois, les vacances d’été seront bien ternes pour ceux qui avaient le souhait de voyager sans aucune restriction.

Vous pourrez alors faire une croix sur les États-Unis, l’Amérique même est totalement bloquée au vu de la situation .

. Pour l’Australie, il faut éviter, car la ville de Melbourne est sous le coup d’un confinement pour 6 semaines.

Si vous regardez la carte du journal, vous pourrez constater que le rouge est aussi au rendez-vous pour la Russie, la Thaïlande ou encore la Chine, l’Indonésie et les Philippines.

Le scénario est le même pour le Maroc, l’Algérie et l’Arabie Saoudite, mais également le Kenya et l’Afrique du Sud.

Il est impossible d’envisager des vacances d’été pour le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Pérou ou encore l’Argentine. Vous constatez que les frontières sont clairement fermées pour les touristes français qui ont surtout la possibilité de se déplacer en Europe. Vous pourrez tout de même vous rendre au Mexique, mais il y a des restrictions : questionnaire de santé et prise de température.

Où partir pour les vacances d’été ?

Après avoir évoqué les destinations qui sont fermées, vous avez tout de même le moral dans les chaussettes, mais certains pays peuvent tout de même vous accueillir, c’est le cas des pays en Europe par exemple à savoir l’Espagne, le Portugal ou encore l’Italie. Ce sera aussi possible de vous rendre en Roumanie ou en Serbie. L’Autriche, la Suède vous ouvrent également leurs portes. Le choix est tout de même restreint, il sera possible en dehors de l’UE de rejoindre la Suisse par exemple, mais pour le Royaume-Uni, la couleur est orange. Vous avez donc des restrictions comme c’est le cas pour le Mexique.

Vacances d'été 2020 et coronavirus: dans quels pays les Français peuvent-ils voyager ? https://t.co/KdfLSrHUMm via @Le_Figaro — Pierre Morel (@P_Morel) July 15, 2020

Vous pouvez désormais envisager vos vacances d’été, mais la meilleure solution consiste tout de même à rester en France. Vous êtes ainsi certain d’être proche de chez vous si toutefois le plan de confinement préparé par Jean Castex devait être déployé. En effet, il sera ciblé dans un premier temps notamment pour fermer les zones qui sont visées par une hausse des contaminations. Par contre, si la situation dérape et le coronavirus devient à nouveau incontrôlable comme en mars, vous serez contraint de subir un nouveau confinement, d’où l’intérêt d’adopter les gestes barrières pendant les vacances d’été.