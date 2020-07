Vacances d’été : menace d’une 2e vague pour le Covid-19 en Allemagne, l’alerte est lancée

La seconde vague de contaminations par rapport au coronavirus aura-t-elle lieu ? C’est la crainte du ministre allemand de la Santé. En effet, il a précisé que la menace ne devait pas être prise à la légère puisqu’elle est réelle. L’alerte a donc été lancée par l’homme politique, car il serait indispensable de prendre les précautions nécessaires. Il a demandé à toutes les personnes en vacances de respecter les gestes barrières. Il est surtout inquiet pour toutes les personnes qui sont dans l’archipel des Baléares.

Pourquoi le ministre est-il si inquiet ?

Jens Spahn n’est pas serein puisque la situation demande la plus grande vigilance à cause du coronavirus qui est toujours au rendez-vous. En effet, les Allemands auront tendance à partir pendant les vacances d’été notamment dans l’archipel des Baléares puisque la zone est très prisée. Il ne faut pas oublier que l’Espagne a été l’un des pays les plus touchés en Allemagne. Un confinement a été validé pour la Galice et la Catalogne et la justice a décidé de le supprimer pour la seconde région. Toutefois, le ministre de la Santé estime que la menace d’une nouvelle vague est réelle, il demande alors à tous les vacanciers sur l’île espagnole de Majorque de respecter tous les gestes barrières.

🇩🇪 #Allemagne: Le ministre de la Santé, Jens #Spahn, estime que «la menace d'une seconde vague est réelle». Il mentionne notamment les images de touristes à Majorque, qui ont montré des dizaines de ressortissants allemands ou britanniques, parfois ivres, faire la fête sans masq — Nashira News (@NashiraNews) July 13, 2020

Les frontières sont désormais ouvertes, vous pouvez alors vous déplacer comme vous le souhaitez .

. Toutefois, la situation est préoccupante dans d’autres pays comme en Espagne et il y a une vraie crainte.

Les vacanciers pourraient alors être contaminés pendant leur voyage et transporter dans leurs valises le coronavirus.

Cela pourrait alors déclencher des clusters notamment en Allemagne après les vacances d’été.

C’est pour cette raison que la menace est dite réelle par Jen Spahn, le ministre de la Santé en Allemagne. Il ne faut pas oublier que près de 27 % des vacanciers aux Baléares sont des Allemands, la proportion est donc conséquente. Selon Cnews, il a réalisé une conférence de presse et il a partagé aussi toutes ses inquiétudes.

Les images que nous avons vues ce week-end de l’île préférée des Allemands, Majorque, m’inquiètent.

Allemagne 🇩🇪 le ministre de la santé Jens Spahn a mis aujourd’hui en garde contre une nouvelle vague de la pandémie à la vue des rassemblements de milliers de touristes notamment allemands en Espagne 🇪🇸 à Majorque pic.twitter.com/y1XLk8SUg8 — Patrick MartinGenier (@MartinGenier) July 13, 2020

Les Allemands sont invités à faire preuve de vigilance

Le ministre estime que la précaution est de mise, car il ne faudrait pas que de nouveaux clusters voient le jour. Cela serait donc dramatique pour les Allemands qui ont déjà procédé à un confinement ciblé de plusieurs cantons à la suite de la découverte de plusieurs cas notamment dans un abattoir. Le ministre a donc la crainte que le scénario de cet hiver se concrétise à nouveau puisqu’une station de ski avait été particulièrement problématique à cause de la multiplication des cas.

Point sur les mesures de port de masque et sanctions associées dans quelques pays Jens Spahn, ministre allemand de la santé Jens Spahn : "Porter un masque n'est pas toujours un plaisir mais cela pourrait faire la différence dans la lutte pour contenir le #coronavirus" https://t.co/6UHpLdOGBc — zenutopia (@zenutopia1) July 12, 2020

Les images évoquées par cet Allemand concernent les citoyens qui sont à Majorque, ils semblent sous l’emprise de l’alcool, ils font du bruit et surtout ils ne respectent pas les distances de sécurité. Le port du masque a également été oublié. Il précise qu’il n’est pas là pour gâcher les vacances d’été, mais il demande toutefois aux citoyens de respecter toutes les conditions, cela permettra d’éviter une nouvelle vague notamment à la rentrée. Pour l’instant, la situation semble sous contrôle, mais à cause des vacances d’été, les craintes sont nombreuses pour septembre/octobre.