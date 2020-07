Vacances d’été : l’Espagne accélère le reconfinement, la situation se dégrade-t-elle ?

Il y a quelques jours, l’Espagne avait décidé de confiner la Catalogne et la Galice pour tenter de limiter le plus possible la propagation du virus. Toutefois, le pays a été contraint le 12 juillet de prendre une nouvelle décision alors que les vacances d’été ont commencé depuis près de deux semaines. En effet, une forte hausse des contaminations a été identifiée, ce qui a provoqué un nouveau confinement pour 200 000 personnes. Cela s’est produit autour de la ville de Lérida. En France, quelques signaux montrent que l’épidémie reprend un peu de force, d’où l’intérêt d’être très vigilant pendant ces congés.

Les vacances d’été en Espagne, un casse-tête pour les Français

Vont-ils partir en Espagne cette année ? C’est sans doute la question posée par tous les professionnels du tourisme qui attendent cette période avec la plus grande impatience. Alors que le déconfinement avait été validé, une hausse des contaminations a été identifiée, cela a donc provoqué un nouveau confinement le 12 juillet dernier notamment pour la ville de Lérida. Les autorités compétentes ont rapidement fait passer le message : la population doit être confinée à leur domicile.

La ville avait déjà été confinée avec la Catalogne il y a quelques jours, mais au vu de l’accélération, la décision de reconfiner a été indispensable .

. Le fonctionnement reste le même que celui observé pendant la crise sanitaire, les habitants ont la possibilité de sortir uniquement pour certains motifs.

Pendant le confinement, les touristes et les habitants sont logés à la même enseigne, il est possible d’aller travailler, de se faire soigner et d’acheter à manger.

#reconfinement local : 270 000 personnes en Espagne, 700 000 au Portugal, 600 000 en Allemagne, 600 000 en Angleterre.

Peu probable que le pays des irréductibles gaulois SansMasquerix résiste bien longtemps au retour du #COVID19 — Arnaud Lancon (@arnaud_lancon) July 7, 2020

Ceux qui ont décidé de partir en Espagne avant la décision du confinement sont aussi invités à respecter toutes les mesures sanitaires. Vous pouvez donc partir du principe que les vacances d’été sont gâchées par le coronavirus. Il faut noter que certains lieux touristiques sont ouverts aux touristes, mais ceux qui ont choisi les zones confinées alors que les décisions n’avaient pas été prises se retrouvent dans une situation sans doute difficile à gérer. Il est important de souligner que l’Espagne a été l’un des pays les plus touchés par la première vague il y a quelques semaines.

Comme l'Espagne et le Portugal se reconfinent, on a décidé avec mon pote de faire autre chose que du vélo cette année, trop chaud de sortir de France avec le Covid ! Du coup je viens de dépenser 1100 euros dans un Kayak biplace on va descendre la Garonne jusqu'à Bordeaux mdrrr🚣‍♀️ pic.twitter.com/hONzPyvO88 — Fildrong (@Fildrong) July 6, 2020

Pendant les vacances d’été, la Catalogne inquiète les experts

Au début de la crise sanitaire, la propagation du virus a été extrêmement rapide. Lorsque les foyers sont en place, les professionnels savent que les contaminations s’effectuent assez vite. C’est pour cette raison que la Catalogne est au coeur de toutes les inquiétudes, car il s’agit de l’une des zones les plus actives ces derniers jours. En effet, les experts ont relevé tout de même 70 nouveaux foyers, ce qui n’est clairement pas anodin. La seconde vague va-t-elle frapper de plein fouet l’Espagne ? C’est la question la plus posée alors que le pays est souvent ciblé par les vacances d’été au même titre que le Portugal et l’Italie.

🇨🇳 FLASH – La #Chine accuse désormais l'#Espagne d'avoir propagé le #coronavirus. Pour le gouvernement chinois, les traces du #virus dans les eaux usées de #Barcelone en mars 2019 montrent que ce n'est pas #Wuhan qui en est à l'origine. (W. Guangfa/Telegraph) #COVIDー19 #COVID19 — Conflits (@Conflits_FR) July 5, 2020

L’Espagne est donc contrainte de revoir les interdictions, il est impératif de porter un masque dans les espaces fermés et sur la voie publique. Même si la distanciation sociale est respectée, les autorités compétentes demandent de porter tout de même un masque. Ce dernier n’est pas nécessaire pour les personnes qui se baignent dans les régions touristiques comme aux Baléares. Cela est aussi valable pour les adeptes du bronzage et pour les sportifs. Les autorités étudient avec précision le pays pour éviter un nouveau drame.