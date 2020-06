Vacances d’été : les français pourront-ils partir au Portugal ? Toutes les informations !

View this post on Instagram

Vamos de Portugal! 🇵🇹 . . O Algarve é uma região no extremo sul de Portugal, repleta pelas praias do mediterrâneo e vilas em despenhadeiros baixos com vista para enseadas de areia. A região é conhecida pelo clima quente e pelas praias paradisíacas, tanto que é considerada um dos melhores destinos de verão na Europa! Assim que, é muito normal encontrar pessoas famosas tomando sol na praia ou relaxando em algum dos muitos restaurantes espalhados pela região. . . Além das praias, é possível encontrar paraísos escondidos como a Ilha de Faro, que é ligada por uma ponte ao continente e tem um esplêndido trecho de areias douradas. E sem deixar de citar as grutas famosas, que dizem ter sido paradas obrigatórias para diversos piratas! . . A cidade de Faro é a capital do Algarve, onde estão as Ilhas mais famosas de Portugal, como Faro-Mar com suas águas cristalinas. E ainda têm os encantos da antiga cidade colonial e suas ruas de paralepípedo, edifícios caiados de branco e o centro histórico cercado por antigas muralhas romanas. . . Gostaria de conhecer? Deixa nos comentários!