Vacances d’été : le Portugal devrait être difficile d’accès cet été, voici les raisons

Il est difficile de penser que les vacances au Portugal pourraient être complexes, car finalement, les frontières sont ouvertes notamment pour la France. Les annonces d’Emmanuel Macron ont pu rassurer les citoyens, mais il ne faut pas oublier que certaines mesures seront au rendez-vous. Certaines destinations seront clairement impossibles à atteindre comme Malte surtout si les quatorzaines sont toujours en vigueur. Il est difficile d’envisager des vacances dans de telles conditions puisque vous passerez finalement votre temps en isolement. Le Portugal procède donc à quelques modifications pour accueillir les touristes.

L’Espagne et le Portugal, des frontières ouvertes tardivement ?

Il est judicieux à chaque fois de se tourner vers les autorités compétentes notamment pour savoir si vous pouvez ou non réserver dans ce pays. En effet, les informations glanées sur Internet peuvent être rapidement obsolètes puisque les situations sont susceptibles d’évoluer assez vite dans l’ensemble de l’Europe. Alors que l’Allemagne a opté pour un nouveau confinement local, certains se demandent si le contexte ne pourrait pas évoluer ailleurs.

Depuis le 15 Juin, les frontières sont ouvertes pour la France avec les pays européens .

. Depuis le 21 Juin, celles de l’Espagne sont également accessibles, mais au vu des données partagées par le Figaro, elles seront levées dès le 1er Juillet avec le Portugal.

Dans la région de Lisbonne, le coronavirus semble revenir en force, les autorités compétentes ont donc été contraintes d’effectuer quelques modifications au niveau de la protection pour que le pays ne soit pas exposé à une seconde vague. Cette dernière est redoutée alors que le Covid-19 reprend des forces dans de nombreux pays et selon l’OMS, la contamination s’accélère en dehors de l’Europe.

Si vous souhaitez toujours pour ces vacances d’été adopter le Portugal comme destination, il peut être judicieux de réfléchir à un moyen de locomotion puisque vous avez le choix entre l’avion, le train et la voiture. Si vous transitez depuis l’Espagne, vous ne devriez pas avoir de contraintes particulières, cela permet alors de se rendre au Portugal avec une voiture ou le train par exemple. Il faudra aussi vous renseigner pour savoir si une attestation doit être remplie, c’était le cas il y a quelques semaines. Si vous adoptez le trajet par avion, ce sera la solution la plus efficace, car il n’y aura pas de contraintes ou une mise à l’isolement.

Vous aurez toutefois lors de votre arrivée une mesure de votre température, des caméras sont installées à divers endroits pour savoir si l’un des symptômes du coronavirus est identifié. Si vous êtes malade ou si des symptômes sont développés, vous pourriez être mis en quatorzaine. Pour Madère et les Açores, les vacances d’été seront beaucoup plus difficiles, car la mise à l’isolement est indispensable, vous ne pourrez donc pas rentrer très facilement et vos congés seront alors réduits à néant.

N’hésitez pas à vous renseigner le plus possible avec les autorités compétentes, car si les vacances au Portugal pourraient s’avérer être assez complexes, celles pour Madère et les Açores seront un véritable casse-tête. C’est pour cette raison que les autorités compétentes en France ont annoncé que des congés dans notre territoire étaient beaucoup plus judicieux, car vous n’aurez pas toutes ces contraintes qui peuvent être assez envahissantes, voire insupportables, mais indispensables pour que le pays ne puisse pas être touché par une seconde vague particulièrement nuisible.