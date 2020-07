Vacances d’été : impossible de se rendre à Melbourne, la ville est confinée pendant 6 semaines!

La situation s’avère être vraiment problématique pour toutes les personnes qui avaient l’intention de partir en Australie et notamment à Melbourne. Il s’agit de la deuxième ville la plus importante pour le pays et elle est forcément très touristique. Les étrangers, dont les Français, sont nombreux à se rendre à des milliers de kilomètres de leur nation pour profiter de la quiétude de l’Australie. Si vous êtes un adepte du soleil et du surf, vous serez forcément comblé. Les dernières nouvelles ne sont pas très bonnes, car 5 millions de personnes sont désormais confinées selon les journaux locaux et français, dont Le Point.

Que se passe-t-il à Melbourne alors que les vacances d’été commencent ?

Les autorités locales ont demandé à 5 millions d’habitants de respecter les mesures de confinement puisque le coronavirus est largement présent. Apparemment, il y a une flambée des cas et en ce mardi matin, il faut être vigilant. Toutes les informations n’ont pas été transmises à ce sujet, mais si vous devez partir en vacances d’été dans les prochains jours à Melbourne, tournez-vous vers les professionnels du tourisme qui pourront vous renseigner.

Si la ville est confinée, il ne sera pas possible de franchir cette zone, si vous avez loué un logement, il ne serait pas surprenant qu’il soit inaccessible .

. Il faut savoir que le confinement pour Melbourne prendra effet dans les prochaines heures entre mardi et mercredi et la durée s’avère être relativement longue.

Au vu des informations partagées par la presse, le confinement serait valable pendant 6 semaines.

🇦🇺 ALERTE – #Melbourne, deuxième plus grande ville d’#Australie (5 millions d’habitants), se reconfine pour une durée de 6 semaines pour éviter une seconde vague de #COVID19. (Autorités) #Coronavirus #reconfinement — Conflits (@Conflits_FR) July 7, 2020

C’est le Premier ministre Daniel Andrews qui s’occupe de l’État de Victoria qui est à l’origine de ces déclarations. Toutes les personnes qui avaient envisagé des vacances d’été à Melbourne en juillet et même en août se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Actuellement, il est sans doute impossible de se rendre dans cette ville australienne à cause de cette flambée des cas du coronavirus. Le pays n’est pas le seul à prendre ces mesures, car l’Espagne a décidé de confiner deux régions à savoir la Galice et la Catalogne.

PANDÉMIE : #Melbourne, la deuxième ville d'#Australie, ordonne à nouveau le confinement après une flambée de cas de Covid-19. Les 5 millions d'habitants de la région ne pourront pas sortir pendant au moins 6 semaines (Premier ministre de l'État). — Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 7, 2020

Annuler les vacances d’été, comment faire ?

Vous aviez malheureusement prévu des vacances d’été à Melbourne dans les prochains jours, mais avec les mesures de confinement, il pourrait être impossible de vous y rendre. Il faut alors annuler votre séjour en vous tournant vers la plateforme de réservation ou le professionnel du tourisme qui a vendu le séjour. Ce dernier peut prendre en compte l’hébergement, la nourriture, les activités… Il y a différentes formules qui sont proposées par de tels pays touristiques. De ce fait, il faut se renseigner, mais deux cas de figure sont généralement identifiés. Soit, vous obtenez un remboursement intégral, vous n’avez donc pas de pertes financières et il faudra envisager des vacances d’été ailleurs.

La ville de Melbourne en Australie confine sa population pour 6 semaines suite à une recrudescence de covid 19.

Continuons ici de faire comme si le virus avait disparu de la circulation. https://t.co/bkXwKokefV — Dr Jimmy Mohamed ⭐️⭐️ (@Dr_moji) July 7, 2020

Soit le professionnel vous propose un avoir concernant votre dépense, vous pourrez alors l’utiliser sous 18 mois, mais vous ne pourrez pas obtenir l’argent que vous avez versé. De ce fait, les vacances d’été pour 2020 peuvent être clairement gâchées sauf si vous pouvez débourser une autre somme d’argent pour prendre quelques jours de congés ailleurs. La situation est donc problématique, car les professionnels du tourisme comptent forcément sur ces vacances en juillet et en août pour tenter de limiter les pertes. Il faudra suivre les actualités de la journée pour en savoir un peu plus sur le confinement à Melbourne.