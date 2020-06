Vacances d’été en Europe : quels sont les pays les plus sûrs ?

Alors que certains pensaient que toute l’Europe serait facilement accessible sans restriction pour cet été, ce n’est pas le cas. Dans quels pays européens peuvent donc partir les français ? On vous en dit plus.

Le coronavirus regagne certains pays, ce qui les poussent à reconfiner des villes ou villages très touchés par la maladie. Les français sont donc toujours un peu perdus dans leur quête de vacances européennes.

Cependant, les réservations vont devoir être faites rapidement car les grandes vacances commencent officiellement dans moins de deux semaines ! Si la majorité des français préfère rester dans l’Hexagone, certains veulent tout de même dépasser les frontières pour partir en Europe. Pour cela, il faut surveiller l’évolution de la crise sanitaire dans les pays qui vous intéressent.

Un site web pour aider les voyageurs à destination de l’Europe a ouvert

Cela tombe bien, un site a ouvert pour aider tous les gens souhaitant voyager au sein de l’Union Européenne pour les vacances d’été : il s’agit de Reopen Eu. Le commissaire européen Thierry Breton a annoncé que ce site web recense « l’ensemble des bonnes pratiques » pour vous aider à vous « déplacer au sein de l’UE ».

Ainsi, « vous saurez comment faire pour aller d’un point à un autre et ce que vous trouverez à l’arrivée, y compris en termes de précaution ». Nous vous conseillons donc de vous y référer pour organiser vos vacances d’été en dehors de la France.

En attendant, nous faisons le point sur la situation sanitaire dans plusieurs pays d’Europe, fortement plébiscités ordinairement par les français pour leurs vacances d’été.

Voyager en Espagne est tout à fait possible

L’Espagne fait partie des pays préférés par les français pour leurs congés d’été. En plus de profiter d’un climat ensoleillé, l’Espagne offre à la fois les plages, les visites, les bons plats et les prix attractifs. On peut y passer des vacances idylliques, même si on n’a pas un budget illimité ! De plus, les français ayant la chance d’habiter près des frontières mettent peu de temps à s’y rendre en voiture.

Aujourd’hui, le nombre de cas dépistés diminue chez les espagnols. Les frontières entre le pays hispanique et la France sont ouvertes mais le tourisme international ne reprend que le 1er Juillet. En effet, le pays a rouvert ses frontières le 21 juin et n’exige ni de quarantaine, ni de restriction de voyage pour les citoyens français.

La situation sanitaire au Portugal semble instable

Au Portugal, les cas dépistés augmentent dangereusement. Le Gouvernement portugais a d’ailleurs pris la décision de reconfiner la population de 19 quartiers de la banlieue nord de la capitale, Lisbonne. Cette mesure a été annoncée par le Premier Ministre portugais, Antonio Costa, ce jeudi 25 juin.

Les cafés et restaurants ne pourront pas être remplis et les rassemblements très limités… Les vacances à Lisbonne semblent compliquées à organiser dans ce contexte.

Il n’est toujours pas possible de voyager en Croatie

La Croatie est une destination parfaite pour les vacances d’été mais les français ne peuvent pas s’y rendre pour le moment…

En effet, le pays subit une augmentation des cas de coronavirus et le Premier Ministre Croate a donc annoncé une limitation de l’ouverture des frontières. Seuls les voyageurs de quelques pays de l’Union Européenne, dont l’Allemagne ou encore l’Autriche, sont autorisés à se rendre en Croatie. Les français n’en font malheureusement pas partie, au même titre que les italiens.

Vous pouvez réserver vos vacances en Italie !

Chez nos voisins les italiens, la situation s’améliore de jour en jour. Les cas de coronavirus dépistés baissent de jour en jour. Face à ces bons résultats, l’Italie a décidé de redynamiser son tourisme international. En effet, elle a rouvert ses frontières le 3 juin et a totalement annulé la quarantaine obligatoire imposée aux ressortissants étrangers hors UE.

Entre monuments historiques de renom, sublimes villes italiennes, paysages à couper le souffle, gastronomie extraordinaire et la mer, l’Italie est une destination adorée par les français pour leurs vacances d’été.

La Grèce pour vos vacances d’été : oui, mais pas pour tout le monde !

A l’instar de l’Italie, la Grèce voit sa situation sanitaire s’améliorer. Les vols internationaux sont de nouveaux disponibles pour les aéroports d’Athènes et de Thessalonique. La Grèce applique cependant des restrictions à destination des vacanciers venant de régions très touchées.

Ainsi, tous les voyageurs venant de pays l’UE ou de l’EEE figurant sur la liste de l’AESA des zones touchées, d’Italie, d’Espagne, des Pays-Bas ou de Suède sont soumis à des tests pour le coronavirus à l’aéroport d’Athènes jusqu’au 30 juin. Les habitants d’Ile-de-France sont concernés par cette mesure.

Pour ce faire, les vacanciers concernés doivent donc passer une nuit sur place. Si le test est positif, le voyageur est mis en quarantaine ! Si non, il peut aller où il le désire. Les tests sont cependant obligatoires pour tous les arrivants à l’aéroport de Thessalonique jusqu’au 30 juin.