Vacances d’été : des restrictions à cause des inquiétudes dans certains pays

Deux informations sont à prendre en compte, car les vacances d’été seront complexes en Europe et en dehors à cause des restrictions mises en place. Il y a également un regain de l’épidémie dans certains pays comme l’Espagne dont les signaux sont assez préoccupants. Il faut alors prendre en compte plusieurs destinations et se renseigner auprès des autorités compétentes afin d’être certain que les départs sont judicieux. D’autres ont décidé de changer leurs plans en proposant uniquement des congés sur le sol français.

Où partir pour les vacances d’été ?

C’est la question que tous les Français peuvent se poser notamment ceux qui ont l’habitude de partir à l’étranger. Pour 2020, deux destinations étaient prisées puisque la situation n’était pas problématique par rapport au coronavirus. D’autres se retrouvent dans un contexte très difficile, c’est le cas du Brésil, des États-Unis ou encore de l’Espagne.

Les vacances d’été en Serbie et en Croatie s’annonçaient sympathiques, car ces destinations étaient très prisées .

. Le virus ne semblait pas circuler, la Serbie avait même autorisé un grand festival susceptible d’accueillir 200 000 spectateurs en août.

Bien sûr, la situation peut changer à tout moment et ce fut le cas avec un nouvel épisode infectieux.

Il faudra donc faire une croix peut-être sur la Serbie et la Croatie au même titre que les USA, le Brésil et certaines régions en Espagne comme la Catalogne et la Galice.

La Croatie est toutefois dans une situation difficile, car le pays est très touristique pour les vacances d’été. Les cas sont nombreux et au vu des déclarations de RTL, l’épisode est pratiquement aussi fort que celui identifié en mars et en avril. Il faudra également oublier un départ dans la Macédoine du Nord qui avait pourtant été épargnée par cette vague, le Kosovo est mis de côté pour les départs au même titre que l’Albanie.

Aucune destination sécurisée pour les vacances d’été ?

Au vu des signaux relevés dans le monde entier, aucune destination ne semble être sécurisée à 100 %. Il y a parfois des frontières qui sont fermées, des restrictions avec un confinement de 14 jours avant de pénétrer dans le pays, des confinements ciblés comme en Espagne, une recrudescence du nombre de cas… De ce fait, les pays qui avaient été épargnés jusqu’à maintenant semblent être touchés massivement alors que les vacances d’été ont largement commencé. Certes, vous pouvez toujours partir vers la destination de votre choix, mais soyez extrêmement vigilant et ne baissez jamais votre vigilance. Certains estiment que la Grèce peut être une destination intéressante, car le coronavirus n’a pas pris une ampleur conséquente, mais les autorités compétentes sont par contre inquiètes.

Si la Grèce est très prisée pour les vacances d’été, l’affluence des touristes pourrait être dommageable pour la rentrée. Dans tous les cas, des Français ont décidé de ne pas se poser de questions, ils ont choisi une région en France afin de profiter de ces congés. Cela présente de sérieux avantages notamment pour l’économie du pays. Certains départements proposent même des coups de pouce pour inviter les Français à partir comme des bons d’achat. N’oubliez pas de respecter tous les gestes et les conditions sanitaires. Au vu de la situation actuelle, la meilleure solution pour éviter le coronavirus semble être la nature en étant éloigné de tout le monde.