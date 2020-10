Vacances de la Toussaint : la problématique de la quatorzaine plus ou moins obligatoire

Certains voyageurs en provenance de l’UE doivent impérativement se confronter à la quatorzaine, cela permet notamment aux pays d’éviter le début d’une nouvelle épidémie. De ce fait, si vous venez d’une zone fortement touchée par le Covid-19 au cours des derniers mois, il y a de grandes chances pour que vos vacances de la Toussaint se transforment en un véritable calvaire. En effet, si vous êtes bloqué pendant 14 jours, vous devrez forcément prévoir ces congés supplémentaires. Il faut toutefois noter que les frontières rouvrent au fur et a mesure du temps.

Une mise en quatorzaine parfois indispensable

Les pays veulent que leur économie puisse redémarrer, mais ils n’ont pas la volonté de se confronter à une nouvelle épidémie qui pourrait réduire à néant tous les espoirs. C’est pour cette raison qu’ils sont en mesure d’appliquer une règle, celle de la quatorzaine. Avant de pénétrer dans le pays ou pour rentrer en France, il serait nécessaire d’attendre 14 jours pour être certain que vous n’êtes pas contaminé. Il est aussi possible de croiser d’autres demandes comme le passage d’un test dont la validité doit être de trois jours maximum.

La quatorzaine ne devrait plus être nécessaire lors de l’ouverture des frontières .

. Si vous voyagez à l’étranger, vous ne serez pas concerné par cet isolement.

Il y aura sans doute des cas particuliers qui nécessiteront un approfondissement et le ministre devrait les évoquer lors d’une nouvelle allocution.

La quatorzaine pour l’Outre-Mer

Pour les DOM-TOM, les voyages ne seront pas si simples, car il y a un dispositif pour éviter que le virus ne puisse se propager à nouveau pendant les vacances de la Toussaint. En effet, même si la quatorzaine est supprimée dans certains pays dont la France, il y a de grandes chances pour qu’elle soit toujours d’actualité dans d’autres zones. Comme avait pu le faire remarquer Jean-Baptise Lemoyne lors de son passage à Europe 1, cette zone de la planète mérite la plus grande attention.

En effet, ces territoires sont isolés, la circulation du virus doit forcément être maîtrisée le plus possible avant d’envisager des vacances de la Toussaint. En effet, il ne faut pas un débordement des urgences ou encore la mise en place de clusters qui pourrait rendre la situation encore plus problématique. La quatorzaine représente donc une solution intéressante pour être certain que les voyageurs ne sont pas atteints ou contagieux, mais un dispositif allégé pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. En effet, les DOM-TOM doivent se protéger, mais également renouer avec l’économie alors que la saison touristique s’apprête à commencer. Il faudra sans doute passer un test avant d’embarquer.