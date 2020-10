Un gel hydroalcoolique proposé dans un emballage ressemblant à une compote, un enfant aurait été hospitalisé

La photo est assez explicite et il est même difficile sans être attentif au détail de savoir qu’il s’agit d’un gel hydroalcoolique. Vous avez à droite une petite gourde pour la compote que les enfants raffolent au même titre que les parents. Par contre, à gauche, le format reste le même avec cette petite gourde, mais ce n’est pas une gourmandise. Le personnage de Pat Patrouille a été utilisé pour du gel hydroalcoolique.

En France, vous ne devriez pas trouver un produit de ce genre, mais soyez très vigilant au niveau de tous les emballages.

Un emballage peut induire en erreur les parents

Depuis le 29 septembre, la publication ne cesse d’être partagée sur les réseaux sociaux. En effet, le produit n’est pas vendu en France, mais certains réalisent des commandes sur divers sites Internet. Si vous n’êtes pas vigilant, vous pourriez finalement vous retrouver avec un packaging dédié à un gel hydroalcoolique alors que vous cherchez une compote.

Les internautes ont été nombreux à partager des commentaires négatifs, car le manque de vigilance peut être fatale .

. Avec plusieurs milliers de partages, cela montre que la publication connaît un franc succès.

Le gel hydroalcoolique est donc dangereux à cause d’un tel conditionnement qui est certes ludique, mais il ressemble beaucoup trop aux comportes.

Il est important de préciser que le produit a été mis en vente, mais en dehors du sol français et apparemment, il a été retiré depuis.

Vous pourrez notamment constater que sur la photo les produits ne mettent pas en avant du français. De ce fait, ils ont été achetés à l’étranger, mais la vigilance est tout de même de mise. Cela vous montre qu’il faut toujours bien lire les mentions même les plus petites.

Un gel hydroalcoolique proposé au Canada

Certaines informations qui circulent sur le web sont à prendre avec des pincettes, car le gel n’aurait pas été commercialisé par Action, la firme qui propose des produits avec des prix très réjouissants. Certes, les packagings sont en anglais, mais selon Le Monde, le gel hydroalcoolique proviendrait du Canada. Le Journal de Montréal partage quelques informations supplémentaires, les consommateurs auraient donc pu le trouver dans un Walmart à Ontario. Plusieurs visuels seraient d’ailleurs au rendez-vous avec notamment Trolls ou encore Barbie.

Le but premier consiste à proposer un packaging ludique, mais qui s’avère finalement très dangereux, d’où l’intérêt d’être très vigilant avec les produits que vous pouvez trouver sur des sites non français et les informations que vous dénichez sur le web. Le journal nous apprend qu’il y a eu un cas d’intoxication à cause de ce produit, un bébé aurait alors bu une gorgée du gel hydroalcoolique utilisé contre le coronavirus sans savoir qu’il ne s’agissait pas d’une compote.