Le Roi de Thaïlande semble agacer les habitants : une polémique à cause de la perte d’un chien

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์มีพระดำรัสทรงขอบใจสำหรับการช่วยตามหาสุนัขทรงเลี้ยง “น้องหอมนวล” ซึ่งหายไปจากโรงเรียนฝึก K๙ กองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อค่ำวานนี้ จนกระทั่งมีการแจ้งเบาะแสและพบน้องหอมนวล บริเวณพระธาตุดอยสุเทพในวันนี้(๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) ✨🙏🏼💙 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชันษายิ่งยืนนาน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 💙🙏🏼✨ Today(21 June 2020) Her Royal Highness Princess Siribhachudabhorn delivered a message to thank all people for helping to find her pet, Nong Hom Nuan. That missing from training school in Chiang Mai Province last night. Finally, we found her pet today at Doi Suthep area. ✨🙏🏼💙 Long Live the PRINCESS 💙🙏🏼✨