Ouragan Laura, 240 km/h : le pire est attendu avec une onde de tempête catastrophique

Sur le sol américain, les tempêtes et les ouragans sont assez nombreux au fil de l’année. Toutefois, les populations sont tout de même appelées à la vigilance même si elles ont l’habitude de se frotter avec de telles rafales de vent. En effet, l’onde de tempête est décrite comme catastrophique, les dégâts pourraient alors être conséquents pour la Lousiane. Les services météo aux États-Unis ne veulent pas prendre cette situation à la légère, il est de catégorie 4 sur 5.

Des ventes à 240 km/h sont attendus

Dans certains cas de figure, en France, nous avons des rafales à 100 km/h et les dégâts sont parfois considérables. Les arbres se plient et le stress monte d’un cran au fil des secondes. Toutefois, aux États-Unis, la situation est beaucoup plus problématique puisque les vents atteignent avec un tel ouragan 240 km/h. Le relevé a notamment été fait à une heure (heure locale) par le Centre national des ouragans. La population est vigilante, elle est habituée à se calfeutrer et notamment à préserver les fenêtres.

TROPICAL UPDATE: At 1:50 pm EDT today, @NOAA's #GOES16🛰️ is zoomed in on the swirling eye of #Hurricane #Laura, whose winds are now 140 mph, making it a Cat-4 hurricane. @NHC_Atlantic says the storm will cause an "unsurvivable storm surge" in places. https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/dgBQcuvjJb — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) August 26, 2020

L’ouragan Laura est déjà décrit comme très dangereux, ce n’est pour rien qu’il est de catégorie 4 sur 5 .

. Il se présentait se matin à Cameron en Lousiane et sa progression est largement surveillée.

Les professionnels annoncent toutefois des inondations brutales et soudaines dans certaines zones.

Les vents seront extrêmement forts et l’onde de tempête sera catastrophique.

Laura se présente 15 ans après Katrina qui avait ravagé La Nouvelle-Orléans et le même scénario semble se dessiner.

OVER THE GULF OF MEXICO – Inside the eye of CAT3 Hurricane #Laura during Aug. 26, 2020 morning mission aboard @NOAA WP-3D Orion #NOAA42 "Kermit." Credit: Nick Underwood, NOAA. Follow @NHC_Atlantic for latest forecast and advisories. #FlyNOAA pic.twitter.com/IsgDcegmAQ — NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 26, 2020

Au vu des premiers relevés, certains estiment que cet ouragan baptisé Laura est considéré comme l’une des 13 tempêtes les plus fortes qui auront frappé de plein fouet les États-Unis. Les préparations ont commencé dans la journée de mercredi, mais est-il possible de vraiment se protéger contre des vents de 240 km/h ? Certains foyers ont de véritables bunkers ou des pièces renforcées notamment dans les zones les plus risquées. Il faut savoir qu’une telle tempête peut souffler des arbres, détruire des maisons et réduire à néant des quartiers entiers. Le sud du Texas ainsi que la Lousiane ont commencé à se préparer ce mercredi.

Des images stupéfiantes de l’ouragan

Sur Internet, vous pourrez notamment trouver des relevés comme c’est le cas sur Twitter. Cela permet de jauger la grandeur de cet ouragan qui pourrait tout décimer sur son passage. Après avoir perturbé pendant de nombreuses heures la Lousiane, il a changé de catégorie selon les spécialistes. Il a dans un premier temps approché très dangereusement la catégorie 5 avant d’être rétrogradé en 2 aux alentours de midi (heure de France). Même le président des États-Unis a pris la parole notamment sur Twitter. Donald Trump demande aux habitants d’écouter les responsables locaux.

Lightning-packed Laura nears its catastrophic landfall. pic.twitter.com/vf9dtRNFTS — Dakota Smith (@weatherdak) August 27, 2020

Il apporte donc son soutien à tous les habitants en précisant que l’ouragan Laura est très dangereux. Il précise aussi qu’il s’intensifie très rapidement. Les risques d’inondation sont importants, une évacuation a donc été effectuée, les habitants de Cameron ont donc pu grimper dans des bus. Certains habitants pensaient qu’ils pourraient surmonter cette épreuve, mais ils ont vite été face à une situation problématique. En effet, l’ouragan Laura est vraiment dangereux et aucune préparation ne permettra de lutter contre ces rafales de vent. Les images sont impressionnantes et elles se multiplient notamment sur Twitter. Il faudra attendre les prochaines heures pour réaliser un bilan de la situation qui sera sans doute dramatique pour des foyers.