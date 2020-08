Non au masque obligatoire : une manifestation fait polémique ! La vidéo qui explose sur le web !

Bien sûr, le masque est obligatoire dans les lieux clos dans le but de mettre un terme à la propagation du virus. Toutefois, certaines personnes ne sont pas en adéquation avec cette mesure. Sur le site de micro-blogging, une vidéo ne cesse de se propager, vous pouvez ainsi découvrir qu’une manifestation dénonce le port du masque. Les participants ont bien sûr le visage découvert, ils ont un logo dans le dos ou sur des pancartes afin de dénoncer le port du masque. Plusieurs réactions de ce genre ont eu lieu notamment au Canada.

Pourquoi protester concernant le masque obligatoire ?

En France, Jean Castex, Olivier Véran et Emmanuel Macron ont décidé d’imposer le masque notamment pour lutter contre la propagation du virus. Plusieurs signaux montrent une reprise de l’épidémie avec notamment une hausse des cas à Marseille et à Paris. Avant que la situation ne prenne une ampleur conséquente, il peut être judicieux, voire primordial de se renseigner puisque le coronavirus reste une maladie mortelle. De ce fait, cette manifestation a été rapidement taclée sur les réseaux sociaux.

Je n'arrête pas de lire des "Seconde vague", "port du masque" mais les hôpitaux sont vides ! Une preuve ? Les Medias français ne vous en montrent aucune image. Au Canada c'est pire ! #Réveillezvous https://t.co/NtQv6oJ9r6 — SILVANO (@silvano_trotta) July 12, 2020

En France, si vous ne portez pas le masque dès le 20 juillet, vous risquez une amende de 135 euros .

. Le masque est donc obligatoire dans les commerces, les restaurants ainsi que tous les lieux clos qui reçoivent du public

En Beauce, une manifestation a été identifiée samedi dernier, 500 personnes ont participé à ce regroupement afin de dénoncer le port du masque obligatoire.

Selon les médias locaux, les riverains dénoncent cette mesure, car le port du masque devrait être une décision personnelle selon eux.

Au Canada, les mesures mises en place sont similaires à celles proposées en France. En effet, les habitants doivent depuis samedi porter le masque dans tous les lieux publics qui sont fermés. Toutefois, plusieurs informations sont partagées par les médias locaux. Les commerçants ne souhaitent pas payer pour des clients qui ne veulent pas porter des masques. Ces derniers estiment qu’il y a également une perte de leurs droits avec cette obligation.

189 morts en Colombie-Britannique, 5655 au Québec. Même virus, même pays. Taux de mortalité Qc: 0.07% Ontario 0.02% !!! On est les morons du Canada. Et ça c'est AVANT le masque, alors que l'épidémie est terminée. pic.twitter.com/OEIhDunmcH — MadPharmacist (@MadPharmacist1) July 20, 2020

Le masque, c’est comme la ceinture de sécurité

Bien sûr, ils ne sont pas tous récalcitrants face à l’obligation de porter un masque. Comme peut le mentionner le journal Ici Radio Canada, certains comparent aisément le masque à la ceinture de sécurité. Il faut alors le porter dès que vous sortez de votre domicile. D’autres ont affirmé qu’ils ne portaient pas cet accessoire avant la mise en place de cette mesure, mais désormais, ils souhaitent respecter toutes les demandes. Contrairement à la France où ce sont les habitants qui sont sanctionnés, le Canada a adopté une technique totalement différente.

En effet, les amendes peuvent osciller entre 400 et 6000 dollars, ce sont alors les commerçants qui doivent payer la note lorsque des clients ne portent pas le fameux masque. Cela est donc à l’origine d’une manifestation alors que les entreprises sont déjà impactées par le confinement. En France, certains sont aussi contre le port du masque notamment à cause de la chaleur. Cette dernière le rend difficilement supportable, il faut alors prendre son temps et s’hydrater assez régulièrement pour être certain de le porter dans de bonnes conditions. N’oubliez pas qu’un masque humide n’est plus en mesure de vous protéger, vous devez alors le changer rapidement.

Le masque est obligatoire puisqu’il permet de lutter contre la propagation du virus au même titre que les autres gestes barrières.