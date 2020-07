Moderna : le vaccin américain contre le coronavirus se développe plus vite

Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont frappés de plein fouet par une hausse des contaminations. Le sud du pays est même touché par une vague conséquente alors que le confinement semble toujours d’actualité dans certains états. Nous apprenons aujourd’hui que le développement du vaccin Moderna est rapide et il avance très bien puisque les scientifiques viennent d’entamer la troisième phase des essais cliniques. En France, Sanofi devrait proposer ces derniers en septembre pour une mise sur le marché dès le premier semestre 2021.

Moderna Therapeutics in Cambridge has announced data of a COVID-19 vaccine has demonstrated that vaccination with mRNA-1273 elicits a robust immune response.

A Phase 3, 30,000 participant study, is expected to begin this month.

Massachusetts is here to save the world.

