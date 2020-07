McDonald’s : la composition des fameux nuggets enfin dévoilée, les internautes sont choqués !

McDonald’s : les français adorent manger dans les fast-foods et sont presque les plus gros consommateurs dans le monde !

Bien que nous vivons dans le grand pays de la gastronomie française, cela n’empêche pas les français d’apprécier également la nourriture issue des fast-foods, que l’on peut retrouver chez McDonald’s ou encore Burger King. Mais alors que les firmes de fast-food mènent toute une lutte acharnée pour reconquérir les consommateurs, il faut dire qu’elles ont été malheureusement mises à mal par la crise sanitaire du coronavirus qui est passée par là.

Bien que certains aient voulu quand même braver le confinement pour accéder aux restaurants de fast-food, on imagine leur déception quand ils ont vu que tout était fermé ! A cette occasion, certains ont flairé le filon comme Burger King qui a proposé de recomposer ces fameux burgers, notamment le Whopper, avec des ingrédients que tout le monde pouvait retrouver dans les grandes surfaces. Une superbe occasion pour eux de faire découvrir les ingrédients de leurs hamburgers, bien que l’on se doute bien que ceux-ci ont été légèrement modifiés et ne correspondent pas aux ingrédients communiqués dans les publications de la marque qui ont une nouvelle fois fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Liste des ingrédients : ✅

Tuto vidéo : ✅

Manquerait plus qu'on vous livre les produits dans des kits maintenant. Dispo sur @ubereats_fr avec @CarrefourFrance#WhopperQuarantaine pic.twitter.com/PDyfhsavpa — Burger King France (@BurgerKingFR) April 11, 2020

Mais récemment, c’est une autre recette qui a fait froid dans le dos qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Cette fois-ci, il ne s’agit pas de Burger King qui a fait parlé de lui, ni de KFC spécialisé dans le poulet pané, mais bien du géant américain McDonald’s ! Mais de quoi s’agit-il plus exactement ? S’agit-il de la sauce du BigMac qui vient tout juste d’être mise en vente d’ailleurs pendant une durée très limitée ? Et bien non, c’est tout à fait autre chose, puisqu’il s’agit bel et bien des ingrédients qui composeront les nuggets qui auraient été révélés et analysée par les spécialistes en la matière, qui sont très nombreux aujourd’hui ! Mais est-ce que cela va empêcher les françaises et les français d’arrêter de consommer les fameux nuggets de McDonald’s ? Nous devrions avoir la réponse dans les prochaines semaines !

McDonald’s : les ingrédients qui pourraient composer les nuggets dévoilés, cela fait vomir certains internautes complètement dégoûtés !

Il semblerait que les nuggets de poulet que l’on retrouve chez McDonald’s sont bien fait avec des filets de poulet. Mais selon toute vraisemblance, ces filets de poulet ne seraient pas entier, mais bel et bien hachés !

C’est notamment ce qui permettrait de conserver l’aspect à la fois moelleux et aussi fondant des nuggets, très appréciés par les français qui en raffolent depuis le déconfinement ! Mais bien que les nuggets sont composés de poulet, il se trouve que l’on retrouve d’autres composants ajoutés à ces nuggets qui ne font pas plaisir à certains clients de McDonald’s qui ont été complètement refroidis en apprenant la nouvelle. En effet, le blanc de poulet que l’on retrouve dans les nuggets de McDonald’s ne concernerait que 47% du nugget, soit moins de la moitié d’un nugget !

Mais comment est-ce possible, et de quoi peut se composer le pourcentage restant, soit plus de 50% ? Les fans de McDonald’s qui on connu la réponse ont été dégoûtés en apprenant la réponse, et certains d’entre eux ne veulent plus mettre les pieds chez McDonald’s ni commander sur leur drive ! Car en effet, dans la recette dévoilée par McDonald’s en 2010, il semblerait que la moitié d’un nugget de McDonald’s ne soit pas composé de poulet, mais tout simplement d’autres composants comme de l’eau pour faire gonfler le produit.

On retrouve également de la farine de blé et de maïs, ainsi que de l’amidon et de l’huile de colza. Mais cela est sans compter également le gluten de froment, les épices, la chapelure, et même le sucre ! Des ingrédients qui n’ont rien de choquant en soi mais que les internautes ne s’attendaient pas à retrouver dans des nuggets !