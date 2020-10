Les hôtels les plus hantés du monde : pour les amateurs de fantômes et frissons seulement !

Si vous êtes fans de films d’horreur et autres histoires paranormales, vous savez comment un lieu devient hanté. Pour qu’un esprit reste coincé parmi les vivants, il doit avoir connu une mort douloureuse et violente. C’est justement pour cette raison que tous les endroits réputés hantés sur Terre ont tous pour point commun des histoires généralement tragiques. Nous allons vous en raconter certaines et on vous déconseille de lire cet article avant de dormir, au risque d’avoir du mal à trouver le sommeil.

Le Stanley Hôtel, immortalisé par Stephen King

Plusieurs fantômes hanteraient les couloirs de l’imposante bâtisse située dans le Colorado, mais la plus connue est Elizabeth Wilson, qui y travaillait, et qui a été victime d’une explosion de gaz dans la chambre 217 en 1911. Si elle s’en est sortie, on raconte qu’à sa mort, elle serait revenue dans cette chambre. Elle y dérangerait les couples non mariés qui y séjournent et déplacerait les valises de place (elle le met devant la porte si elle n’aime pas l’occupant des lieux). Avant même de connaître cette histoire, Stephen King, le célèbre auteur de roman d’épouvante, a senti des énergies étranges lorsqu’il a séjourné dans la chambre 2017. De là est né son roman culte Shining. Mais Elizabeth ne serait pas la seule entité qui se refuserait à quitter les lieux. Des clients racontent avoir vu un enfant dans la chambre 418, tandis que des rires sont généralement entendus dans les couloirs. Le fantôme d’un cow-boy aurait également été aperçu (chambre 428).

The Hollywood Roosevelt Hotel et le reflet de Marilyn Monroe

A Los Angeles, tout le monde connait cet hôtel. De nombreuses stars y ont séjourné et plusieurs personnes à travers le monde réservent une nuit en espérant en croiser certaines. Mais nous ne parlons pas de célébrités vivantes. Non, les fans d’épouvante et histoires surnaturelles espèrent croiser les fantômes de ces stars. Et la plus célèbre n’est autre que l’actrice culte Marilyn Monroe. La jeune femme avait l’habitude d’y séjourner, et on raconte que son reflet apparaîtrait dans la suite où elle s’installait généralement, la 1200. Et le spectre de la comédienne ne serait pas le seul à habiter les lieux. Les esprits de Carole Lombard, Errol Flynn ou Montgomery Clift déambuleraient également dans les couloirs du célèbre hôtel.

Congress Plaza Hotel, nouvelle inspiration de Stephen King

On reste aux États-Unis avec cet hôtel situé à Chicago, dans l’Illinois, qui est considéré comme le lieu le plus hanté de l’état. Son fantôme n’est en effet pas un illustre inconnu puisqu’il s’agirait du gangster le plus célèbre de l’histoire : Al Capone. Pendant dix ans, de 1920 à 1930, le criminel y a vécu avec ses acolytes et son fantôme n’aurait jamais quitté les lieux. Et Stephen King a une nouvelle fois flairé la bonne histoire puisqu’il s’est très largement inspiré de l’hôtel pour écrire sa nouvelle Chambre 1408. Dans le roman, cette chambre accueille des évènements surnaturels et pousse au suicide quiconque y séjourne. Dans la réalité, c’est la chambre 441 qui est connue pour être hantée. Des clients racontent y avoir vu le fantôme d’une femme, en plus d’avoir été réveillés en pleine nuit par des cris et des pleurs.

First World Hotel & Plaza, l’hôtel moderne

On termine en Asie puisque cet hôtel se trouve à Pahang, en Malaisie. Et ce n’est pas la seule différence. Contrairement aux précédents établissements vu ci-dessus, ce hôtel est tout ce qu’il y a de plus moderne. Sa grande taille en fait l’un des hôtels les plus grands au monde et il accueille un casino et un parc d’attraction. Mais qui a dit que les spectres ne traînaient que dans des lieux anciens ? Le First World Hotel & Plaza accueille 6000 chambres, et certaines d’entre elles accueilleraient les esprits des joueurs malheureux qui ont préféré mettre fin à leurs jours car écroués sous les dettes. La superstition est très présente en Asie et sachez qu’un étage entier, le 21, a été condamné car infestés par des esprits.