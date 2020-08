Kanye West futur Président des Etats-Unis ? Il souhaite se présenter, Twitter s’enflamme !

Kanye West, le fameux rappeur et producteur originaire de Chicago, vient d’annoncer sur Twitter sa candidature à l’élection présidentielle américaine qui se déroulera en novembre prochain ! Il a donc choisi la date symbolique du 4 juillet, fête nationale américaine, pour réapparaitre dans le paysage politique pour se présenter en tant que candidat aux présidentielles.

«Nous devons maintenant accomplir la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant nos visions et en construisant notre avenir. Je suis candidat à la présidence des États-Unis! #2020VISION»

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Une annonce pas si farfelue que ça, étant donné que Kanye reçoit déjà de nombreux messages de soutien, de fans comme de personnalités publiques. Le milliardaire Elon Musk par exemple, PDG de Tesla et Space X, a réagi quelques minutes après l’annonce, promettant un soutien absolu au rappeur.

De nombreuses personnes prennent aussi ce message à la rigolade, lui demandant s’il ne pense pas qu’il soit un peu tard pour se présenter, seulement 5 mois avant l’élection, ou imaginant ce que Kim Kardashian ferait en tant que Première Dame.

Les projets extravagants de Kanye West

De nombreuses rumeurs planaient sur sa possible candidature à la présidentielle depuis des mois maintenant mais le mari de Kim Kardashian était depuis quelques mois plus connu pour ses frasques que pour ses chansons. Problèmes psychiatriques et propos chocs, il avait notamment déclaré que « l’esclavage était un choix », une phrase qui avait choqué ses fans, dans un pays à l’histoire si forte.

Récemment, il avait également marqué les esprits en se rapprochant de Dieu et en créant un Sunday Service, un service chrétien baptiste avec un coeur de gospel qui a pour but de transmettre la liturgie en musique. Un service qui est devenu très populaire au Etats-Unis et qui est le rendez-vous immanquable du dimanche matin.De nombreuses célébrités y ont été vues, comme par exemple Orlando Bloom et Katy Perry.

L’année dernière, Kanye avait même animait le culte du dimanche dans dans l’église de la California Worship Center en y donnant un concert spirituel pour 3 heures de musique et de prière. Il a également donné un concert sous forme de messe mystique au célèbre festival Coachella devant plus de 50.000 personnes. On le surnomme d’ailleurs Ye ou Yeezus (contraction de Ye et de Jesus)

Le rappeur avait aussi surpris tout le monde en accordant ces dernières années un soutien sans faille au Président Donald Trump. Dans un entretien accordé au magazine GQ, il avait déclaré «Je voterai à coup sûr cette fois-ci. Et nous savons tous très bien pour qui je vais voter», offrant sa voix sans le dire ouvertement au président actuel.

Kanye West et ce dernier se sont d’ailleurs rencontrés en tête à tête en 2018 dans le bureau ovale. Cette entrevue avait alors été très médiatisée, et beaucoup de personnes se souviennent du long monologue incohérent du rappeur à l’époque mentionnant le 13ème amendement et la fin de l’esclavage, un chef de gang ou encore ses idées pour remplacer Air Force One, l’avion présidentiel, par un avion à hydrogène.

Kanye West, a well known friend to Donald Trump, announced he is running for president. Register to vote. This is a tactic to be the modern day Ralph Nader to attempt to get Trump re-elected. Take it serious. #Election2020 pic.twitter.com/EKnYxFMZax — Brian Evans (@becongress) July 5, 2020

Une candidature bien réfléchie

Le rappeur avait déjà annoncé publiquement son intention de devenir un jour Président des Etats-Unis d’Amérique, notamment en 2015, à la cérémonie des MTV Video Music Awards et plus tard lors d’un entretien pour le programme Beats 1 Show d’Apple Music. Il avait alors déclaré «Arrivera le moment où je serai président des États-Unis» et “si je décide de le faire, je vais y arriver, je ne vais pas me contenter d’essayer”.

Aujourd’hui, certains accusent Kanye West d’une manipulation dans le but de récupérer les voix de certains électeurs de Joe Biden, principal concurrent de Donald Trump, pour permettre à ce dernier de gagner plus facilement l’élection.

En France aussi, un candidat extravagant pourrait bien se présenter : Jean-Marie Bigard avait en effet fait part de son intérêt pour la course à la présidentielle. Peut-être pourrons-nous bientôt voir une rencontre au sommet entre les deux célébrités à l’issue des élections ?