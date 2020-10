Incroyable : découvrez comment cette affaire de kidnapping choquante et affreuse a été résolue 11 ans après grâce à Google Maps !

View this post on Instagram

💦 One of the tallest waterfalls in #Indonesia🇮🇩 Sipiso-Piso means “like a knife” 🔪 ⬇️Tag someone you’d take here 📷 @aereonwong #travelindonesia #exploreindonesia #indonesiatrip #travelblog #hellofrom #indonesiaphotography #印尼 #indonesiatourism #indonesia #Индонезия #indonesie #indonesien #waterfallphotography #waterfallhike #chasingwaterfalls #滝 #Wasserfall #cascata #cascades #폭포 #Cachoeiras #Cascadas #водопад #seasia #southeastasia #asiatrip